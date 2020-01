“Former Senator Jinggoy Estrada, nagbabalik pelikula”

Makakasama ni Jinggoy Estrada sina Sylvia Sanchez, at Ariella Arida para sa kaniyang pagbabalik pelikula na ‘Coming Home’.

Matapos ang pitong taon, nagbabalik pelikula ang dating senador na si Jinggoy Estrada. Sa naganap na press conference nitong Huwebes, January 23, inanunsyo ng ALV Films ang pagbibidahang family-drama movie ni Jinggoy na ‘Coming Home’.

“Sabi ko nga during my past interviews, the only fear that I have is I might not be at [par] in terms of acting. Because I have been inactive in movies in the past seven years.

“Siguro tuturuan na ako ni Bisaya (Sylvia Sanchez) umarte sa mga eksena namin. I’m very, very happy kasi nagbabalik na ako dito sa una kong minahal, ang pag-aartista,” pahayag ni Jinggoy na gaganap na OFW sa Middle East na asawa ni Sylvia.

Parehas na nagpasalamat sina Sylvia at Ariella ‘Ara’ Arida na pareho raw na pinili mismo ni Jinggoy na makasama sa pelikula.

“It’s such an honor for me na makasama ang ating mga batikang mga aktor at aktres. Kaya I’m so excited na masimulan na po itong movie kasi mayroon siyang magandang story na maaantig ang ating mga puso,” pahayag ni Ariella sa press.

Ito rin ang magiging movie debut ni Ariella. Makakasama rin sa pelikula ni Jinggoy ang kaniyang kapatid sa ama na si Jake Ejercito, ang anak na si Julian Estrada, at mga kilalang aktor na sina Martin Del Rosario, Edgar Allan Guzman, Vin Abrenica, Smokey Manoloto, Almira Muhluch, at iba pa.

Nakatakdang ipasa para sa Metro Manila Film Festival 2020, na mangyayari sa April.