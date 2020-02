“‘Four Sisters And A Wedding’ prequel, tatalakayin ang kwento ng magkakapatid ‘10 years before’”

Ipinakilala na ang apat na aktres gaganap bilang Alex, Teddie, Bobbie, at Gabbie, para sa prequel movie ng ‘Four Sisters And A Wedding’.

Inanunsyo ng SCX, isang film production arm ng Star Cinema ang prequel movie ng family movie na ‘Four Sisters and A Wedding’. Sa naganap na story conference, dumalo ang bagong apat na aktres at bagong direktor na aabangan sa naturang prequel movie.

Si Gillian Vicencio ang gaganap bilang Alex, ang ginampanan noon ni Angel Locsin. Si Charlie Dizon ang gaganap bilang Teddie, na dating binigyang buhay ni Toni Gonzaga. Ang papel na Bobbie naman ay gagampanan ni Alexa Ilacad, na unang papel ni Bea Alonzo. Kukumpleto sa apat na main cast si Belle Mariano, gagampanan ang dating karakter ni Shaina Magdayao na Gabbie.

Aminado ang apat na aktres na may kaba sa kanila lalo na’t susundan nila ang success ng naunang pelikula. “The first movie made history, up to this day, it has a big impact sa ating mga Pilipino. So we hope na makamit din namin yung ganong klaseng success,” kuwento ni Alexa.

Ayon sa direktor na si Giselle Andres, tatakbo ang istorya sa kuwento ng magkakapatid sampung taon bago ang napanood sa unang pelikula.

“Basically aabangan natin sa movie na ito is how they were 10 years prior. So paano naging gano’n si Gabbie, paano nagkaroon ng rift or the beginnings of the rift of Alex and Bobbie. Tapos eto bang si Bobbie ay ganon pa rin ka-pursigi before? Aside from that makikilala rin natin yung hindi naipakitang dad nila,” paliwanag ng direktor.

Four Sisters Before The Wedding ang magiging title ng naturang prequel. Sa ngayon, nasa proseso pa ng paghahanap para sa gaganap bilang batang Rebreb o ang karakter noon ni Enchong Dee.

Taong 2013 inilabas sa mga sinehan ang original movie. Naging laman ng internet memes ang ilang mga eksena sa pelikula kaya’t naging tumatak na rin ito sa maraming manonood.

Sa ngayon, wala pang inilalabas na petsa kung kailan ipapapalabas ang prequel movie.