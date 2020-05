“Francis Libiran, nag-disenyo ng PPE”

Gumawa ng PPEs para sa frontliners si Francis Libiran katuwang ang Operation Blessing.

Sa patuloy na laban ng mga medical frontliners sa COVID-19, isa ang renowned Filipino fashion designer na si Francis Libiran sa mga nagdisenyo na ngayon ng Personal Protective Equipment o PPE.

Sa Instagram ni Francis, ipinakita niya ang dinisenyo PPE na may mensaheng “Heal”.

“In partnership with Operation Blessing Foundation Philippines (@obphil), Francis Libiran continues its outreach initiative called The Heal Project. This project joins community efforts to produce and distribute washable and reusable Personal Protective Equipment (PPE) clothing that are made of high quality fabrics and materials. This is dedicated to our selfless frontliners and field workers who are putting their lives on the line every day for us during this pandemic.”

Katuwang ni Francis ang Operation Blessing Fo undation Philippines o OBph sa pamamahagi ng mga PPEs sa mga ospital, at medical frontliners na kapos padin ngayon sa proteksyon laban sa COVID-19.

Bukod kay Francis, una na rin nagdisenyo ng kanilang mga PPEs ang iba pang world class Filipino fashion designers tulad ni Micheal Leyva sa kanyang “Sinulid Kontra Covid”.