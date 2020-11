“‘FUNDkabogable Donation Drive’ of Vice Ganda for typhoon victims raises more than Php 800K”

Vice Ganda’s donation drive was launched on November 14 and aims to help the victims of Typhoon Ulysses.

Vice Ganda shared an update about his donation drive for the victims of Typhoon Ulysses on Tuesday, November 17.

The It’s Showtime host and his team expressed their gratitude to those who extended monetary help.

Dubbed as the FUNDkabogable Donation Drive, the said initiative has already collected more than Php 800k in cash donations.

“TRANSPARENCY REPORT: As of 8:02 PM, November 17, 2020, nakalikom na ng PHP 875,775.59 ang FUNDkabogable Donation Drive,” Team Vice posted.

“Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-donate! Malaking tulong po ito para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Ulysses,” Team Vice added.

Vice launched the donation drive on Saturday, November 14, after Typhoon Ulysses brought massive floods in several areas in Luzon.

“Samahan nyo kong makalikom ng pantawid krisis para sa ating mga kababayan. Anumang halaga ay buong puso kong pasasalamatan. Ngayon pa lang MARAMING MARAMING SALAMAT!!” Vice posted on November 14.

Vice himself witnessed the devastating effects of the typhoon when it made a landfall in Balesin where he was vacationing with his team last week.

[embedded content]

“Sadyang nakakatakot ang karanasan naming ito noong mga oras na ‘yung dahil ang mata ng bagyo ay nasa lugar na kinaroroonan namin,” he said in his latest YouTube vlog titled “Bangis ni Ulysses.”

“Ngunit nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil lumipas ang ulan at nanatili kaming ligtas hanggang makabalik sa Maynila. Nakikiramay kami sa lahat ng mga kababayan natin na lubhang naapektuhan ng bagyong ito,” he added.