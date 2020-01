“Gerald Anderson, sinabing kinumusta siya ni Carlo Aquino sa kasagsagan ng kinasangkutang isyu”

“Sobrang na-touch ako,” isa raw si Carlo Aquino sa mga lumapit at kumausap kay Gerald Anderson.

Sa kaniyang guesting sa morning talk show na Magandang Buhay , naging bukas ang A Soldier’s Heart actor na si Gerald Anderson habang inaalala ang pinagdaanang kontrabersiya noong nakaraang taon.

Ayon kay Gerald, lumapit siya sa mga kaibigan niya at kapwa aktor sa seryeng A Soldier’s Heart , tungkol sa pinagdaanang isyu.

“Gumaan agad ang pakiramdam ko na parang hindi lang pala ako ang dumadaan sa ganito. And then yung pinaka-peak nang lahat ng judgment at pinagdaanan, ako masasabi ko hindi ko yun [malalampasan] kung hindi dahil sa A Soldier’s Heart at dahil sa grupo na ‘to,” pahayag ni Gerald.

Maaalalang pinuntirya ng mga netizen si Gerald matapos siyang maakusahang ipinagpalit niya ang ex-girlfriend na si Bea Alonzo sa Between Maybes co-actor na si Julia Barretto. Lalo pang tumindi ang bashing sa kaniya sa social media nang maglabas ng statement si Bea na sinabing wala silang maayos na hiwalayan.

Sa parehong interview, sinabi ni Gerald na isa ang co-actor niyang si Carlo Aquino sa mga unang nag-message at nangamusta sa kaniya noon.

“Nung may pinagdadaanan ako last year, si Carlo yung unang nag-message sa akin kung okay lang ako. Tapos siyempre kapag may pinagdadaanan ka, parang napaka-importante yun e. Sobrang na-touch ako,” kuwento ni Gerald.

Pag-amin din ng aktor, “Hindi naman ako nagmamalinis -until these days siyempre there are nights na ‘What could I have done better?’ ‘Ano yung dapat kong ginawa’.

“Habang tumatagal, doon ko po na-realize, Doc, na there’s always two versions talaga e. At iba ang perspective ng bawat tao sa relationship. It takes two to tango, but I also accepted na, a relationship doesn’t fail because of one person, it really takes two kasi kayong dalawa nando’n,” pahayag niya sa mga momshie hosts.

[embedded content]