“Gillian Vicencio on being part of the BL series ‘Hello Stranger:’ ‘Iba yung kilig na pinapakita nila’”

Hello Stranger actress Gillian Vicencio talks about why she’s excited to be part of her first online BL series.

Playing the role of Tony Labrusca’s girlfriend Krystal in Black Sheep’s first digital series Hello Stranger, Gillian Vicencio said it was a challenge shooting all her scenes at home since everyone is still doing home quarantine. “Ang challenge ko sa sarili ko, paano kami mag-shu-shoot ng digital, ‘Kaya ko kayang umarte sa harap ng camera ng hindi ko nararamdaman yung energy ng ka-eksena ko?’ Kasi bago sa atin lahat ng nanagyayaring ito eh. Pero habang ginagawa ko siya, posible. Nararamdaman ko siya. Ramdam na ramdam ko siya na na-e-elibs na lang ako sa nangyayari kasi parang ang galing,” she shared.

Gillian admitted she has not yet been able to watch any BL series which gained popularity in Thailand this year but she appreciates the genre on print. “Hindi pa ako nakapanuod pero nagbabasa kasi ako ng manga na BL tapos wala lang, ang cute lang. Nakakakilig lang na may ganito pala. Minsan naiinggit na ako sa kung sino yung binabasa ko kasi sobrang ang saya lang kiligin. Ang makikita natin sa storya na ito ay pure love, kumbaga yung nararamdaman nila ay nararamdaman ng lahat ng tao. Yung pinagdadaanan nila na kung paano tumatakbo yung relationship nila ganun din yung tumatakbo ang relationship ng ibang tao. Kilig na kilig ako,” she said.

The 19-year-old commercial model-turned-actress said that she still has mixed feeling about her whole ECQ experience. “Since nangyayari sa atin ngayon sa buong bansa at sa buong mundo, sobrang nakaka-sad nga siya. At first I was very happy to be with my family, to bond with my family. But as time passed by parang nakakalungkot na rin siya na yung mga nakasanayan niyo gawin like lumabas para magtrabaho, hindi na nagagawa. So nabigyan kamin ng opportunity na makapag-work so tinanggap ko siya, nag-audition ako for this and I’m very happy to be part of this project. Itong Hello Stranger is about love, is about lightness. Ang saya lang na kiligin at magkaroon ng konting saya sa ganitong sitwasyon na nararanasan natin ngayon,” she explained.

Even though she plays a character that will soon discover her boyfriend’s real sexual orientation, Gillian said she enjoyed the love story between the two male leads. “Ako ang girlfriend ni Xavier na sobrang love na love siya to the point na gagawin niya lahat pati homework at project ng kanyang boyfriend. Sobrang kilig lang ang mararamdaman ninyo sa series na ito. May time na nung nag-shu-shoot kami, naiinggit ako kasi iba yung kilig na pinapakita nila na gusto ko rin magkaroon ng ganung kilig, makatanggap rin ako ng ganung kilig. Alam mo yung pinapakita nilang love yung nung high school tayo, ganun kakilig. Bago lahat ng feelings na excited ka na,” she said.