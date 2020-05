“Hackers, umatake sa social media accounts ni Bianca Manalo”

Inanunsyo ni Bianca Manalo sa kanyang mga kaibigan at taga-hanga na ngayong Martes, May 26, na nahack ang kanyang personal na Facebook at Twitter accounts.

Sa Instagram post ng beauty queen, hiniling niya na i-report ang kanyang Facebook fan page account na siya mismo ang naghahandle matapos ang pag-atake ng mga hackers sa kaniyang mga personal social media accounts.

“To my friends on facebook, PLEASE REPORT my facebook account. It was hacked and I no longer have access to my page. A heartless person hacked my Twitter at hindi pa nakunteto, pati Facebook ko,” caption ni Bianca sa post.

Aniya pa, sinubukan rin ng mga hacker na kunin ang kaniyang Instagram account na kaniyang naagapan.

“He/she was trying to hack my instagram until 7:30am this morning. Thank God, naunahan ko siya,” ani ng beauty queen.

Sa huli, pinaalalahanan ni Bianca ang mga followers na pag-ingatan ang kanilang mga social media accounts lalo na sa mga panahon ngayon na naglipana ang mga hackers.

“Guys please secure your accounts. Make sure you turn ON your Two-factor authentication. Be safe everyone,” pahayag ni Bianca.