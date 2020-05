“Hanz Cua, dinipensahan ang kanyang naging Feng Shui predictions 2020”

Inulan ng pamba-bash ang feng shui expert na si Master Hanz Cua dahil sa kanyang mga naging prediksyon para sa Year of the Metal Rat. Ang iba naman sa online community ay kinukwestyon ngayon ang kanyang credibility.

Matatandaan na noong December 2019, nagbigay ng prediksyon si Master Hanz for the year 2020 saying that it would be a “prosperous and a lucky year.” He explained that the Year of the Metal Rat would bring luck since most elements are present.

Unfortunately, hindi ganun ang nangyari dahil maraming tao sa buong mundo at maging sa Pilipinas ang nakaranas ng severe health and economic crisis due to the effects of COVID-19 pandemic. The disease also causes fear and panic to the public.

Katwiran ni Cua, “Ang nangyari, no one prepared, no one predicted. Kung wala si COVID-19, magandang taon talaga. Eh, dumating si COVID, walang nakapaghanda.”

Paliwanag pa niya, “Maraming nagba-bash sa akin ngayon, ‘Nasaan ang prosperity?’ Alam mo, ang prosperity ay nasa bahay natin. Ang prosperity ay nasa mga kapamilya natin.”

Iginiit din ni Cua na “prosperous year” pa ring matatawag ang 2020 dahil sa pagkakaroon ng pamilya.

“For me, this is a very prosperous year dahil sa lahat ng wealth natin, mas importante pa rin ang pamilya. Aanhin natin ang wealth natin kung may sakit tayo, kung hiwa-hiwalay at ‘di magkasundo? Ang daming moment ngayon na nagpabago ng pananaw ng mga tao sa buhay,” katwiran pa niya.

Ayon pa kay Cua, naniniwala siya na makakabangon sa krisis ang bansa sa second half ng 2020.

Aniya, “Hindi pa tapos ang 2020. We are on the mid-year. We still have six months to go.

“This is temporary lamang. Matatapos din ito at pagkatapos nito, brace yourselves dahil mag-e-evolve tayo sa new beginning, new start, at lalo tayong lalakas ulit.

“Huwag tayong mapanghinaan ng loob, stay at home, keep safe, enjoy natin ang prosperity na meron tayo kasama ang ating pamilya.”

Kumambyo rin si Cua sa kanyang prediksyon na “prosperous and lucky year” ang 2020 nang aminin na napansin niya noon ang presence ng tinatawag na “illness star” sa 2020.

“Bago mag-start ang year, nakita ko na ang illness star natin is very strong. The illness star is a number two star, an earth element. This earth element is located sa south sector ngayong 2020. And the south sector is a fire element —so the fire element feeds the earth element. Ibig sabihin, ‘yung illness star ay lumakas,” paliwanag niya.

“Nagkaroon ng COVID—hindi ko mape-predict specifically na magkaka-COVID, pero na-predict ko na sa 2020, nasa south sector ang illness star,” dagdag pa ni Cua.