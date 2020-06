“Herbert Bautista, ramdam ang pananamlay ng pelikulang Pilipino”

Bilang producer, kapakanan ng mga empleyado ang isa sa mga prioridad ng Heaven’s Best Entertainment bago ang inaasahan na pagbabalik trabaho sa pelikula.

Kasunod ng hinaharap na pandemic dahil sa COVID-19, kabilang ang mga film producers sa labis na umaaray ngayon sa epekto ng posibleng pananamlay ng pelikulang Pilipino sa mga susunod na buwan.

Matatandaan na unti-unti nang ikinakasa ang mga guidelines na masusing pinagaralan ng Film Development Council of the Philippines (FDCP), Directors Guild of the Philippines Inc (DGPI) at Philippines Motion Pictures Producers Association (PMPPA) para sa napipintong balik-trabaho ng film and television production workers.

At bilang isa sa movie producer ngayon ng Heaven’s Best Entertainment, ramdam ni Herbert Bautista ang epekto na ito para sa manggagawa sa pelikula na lubhang apektado rin sa “new normal” sa shootings.

“Very strict guidelines no more than 70 people on the set so ilan lang ‘yun kung dati kailangan mo ng 20 to 50 per scene ngayon no more than 10 so marami ‘yung mawawala,” tugon ni Herbert sa online interview ng press sa Tawa Tawa Together media conference.

Aniya, alam niya na apektado rin ang lahat lalo na para sa mga umaasa sa empleyado na per shooting ang bayad.

“Sa shoot siyempre mabigat na sa lahat, lalo na doon sa mga per day sa mga umaasa na pagka may trabaho tsaka lang sila mababayaran. Naiisip ko rin minsan paano na sila?” sabi pa ni Herbert.

Mahirap man para sa lahat ngayon, nais rin ni Herbert bilang producer at bilang manggagawa rin sa harapan ng kamera na mabigyan ng tamang proteksyon ang mga TV and film workers.

“Very important more than anything else ‘yung kalusugan din ng mga manggagawa ang iniisip ng isang producer at bilang kasama sa trabaho sa isang pelikula or sa shooting scenes,” aniya.

Patuloy niya “Hopefully, Hindi lang din TV ang mag resume, sana pati pelikula magbalik na rin so, napag meeting namin magkakapatid sina Hero and Harlene sa possible na pag start ng mga pelikula sa Heaven’s Best (production). Sabi ko sa kanila importante ‘yung health and safety ng mga tao sana maalagan ang mga tao na babalik set,” pahayag pa ni Herbert.

Ang Heaven’s Best Entertainment ay ang film production outfit ng magkakapatid na Herbert, Harlene at Hero Bautista na mag produce ng mga pelikulang Rakiteros, Lumayo Ka nga Sa Akin at ang Rainbow’s Sunset.