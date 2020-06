“‘Hubadera ka lang’: Ivana Alawi, may pahayag sa mga basher”

Deadma si Ivana Alawi sa mga negatibong pahayag laban sa kanya.

Aminado ang Kapamilya sexy actress na si Ivana Alawi na confident siya sa kaniyang mga sexy photos na ibinabahagi niya sa kaniyang social media accounts. Dahil sa kanyang confidence, mainit rin sa mata ng netizen si Ivana at paborito rin na pag-piyestahan ng basher.

Sa online kuwentuhan ng I Feel U kay Ivana sinagot rin ng Kapamilya sexy-actress ang ilan sa mga negatibong salita na ibinabato sa kanya kabilang na dito ang kanyang desisyon na pasukin ang pagpapasexy.

“Well I know myself and alam ko na I’m more than just sa paghuhubad and proud ako sa sarili ko e’ so bakit ako magpapa-apekto sa mga taong humihila sa akin pa baba and trying to say na ang dami kasi talaga ganyang reaction na sinasabi nila na ‘Ano ba yan, panay pakita ka ng katawan, iyan lang ang meron ka, wala kang utak, wala kang ganun,’ but I’m proud of myself, nakapag-tapos ako sa college, natutulungan ko family ko and I’m happy. I’m not hurting anyone, trabahong marangal. Naiingit lang sila e’ and I accept that,” tugon ni Ivana sa panayam.

Dahil sa sunod-sunod na atake sa social media, tila nasanay na rin umano siya sa mga ipinapahayag ng bashers laban sa kanya. Pero inamin rin ni Ivana na dumating ang pagkakataon na naapektuhan siya ng minsan siyang pag salitaan ng taong malalapit sa kanya.

“Siguro ‘yung sa kaibigan ko, sobrang naapektuhan ako kasi ‘yun ‘yung time na gusto kong maging sexy tapos, ang sakit na binibitawan na salita, kasi meron akong close friend dati sobrang close, everyday magka-chat kami, pag mag post ako ng picture isesend ko muna sa kanila para ipa-approve sa kanila, pero nagsalita sila ng napaka-sakit na word and that really hurt me, kasi I treated them as my own family,” ani Ivana.

Patuloy pa ni Ivana: “Yung mama ko and mga kapatid ko, never ako nakarinig ng mga salita na nakakahiya ka or mga ganun,” aniya. “They’re proud of me, and I am happy na my family supports me. Ang nakakalungkot lang was the people I thought were my friends, they never supported me sabi nila ‘Wala kang mararating.’”

Dahil naapektuhan sa pangyayari, umabot sa punto na muntik na niyang talikuran ang pangarap na maging artista.

“Pumunta ako sa manager ko sabi ko ‘paki-remove na po ako, gusto ko na po umalis at hindi ko na po itutuloy ang pagiging sexy ko at ayoko na’, but then my mom told me na ‘lumaban ka, bakit ka magpapa-apekto sa mga kaibigan mo, hindi mo sila kaibigan kung ganyan sila,” kuwento ni Ivana.

Sa ngayon, abala si Ivana sa paghahanda sa kanyang unang lead role sa upcoming Kapamilya show na Ang Lihim Ni Ligaya na dapat abangan soon sa Kapamilya Channel.