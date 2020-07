“‘I am lost for words’: Anne Curtis, nagpahayag ng suporta sa mga Kapamilya sa ABS-CBN”

Nasa labas man ng bansa ngayon, nasa Pilipinas naman ang puso ni Anne Curtis na durog na durog sa kinahinatnan ng kaniyang Kapamilya sa ABS-CBN.

“I am lost for words.”

Ito ang nararamdaman ng Kapamilya host na si Anne Curtis sa naging desisyon ng mga kongresista na hindi na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN.

Kasunod ito hindi malilimutan na araw para sa 11,000 empleyado ng ABS-CBN at mga Pilipino sa libreng balita sa telebisyon, entertainment na nasasakop ng ABS-CBN.

Bagaman nasa labas man ng bansa ngayon, matapos isilang ang kaniyang anak, nasa Pilipinas naman ang puso ni Anne na durog na durog sa kinahinatnan ng kaniyang Kapamilya sa ABS-CBN.

Sa Instagram, nagpahayag ng kaniyang pagka dismaya ang Kapamilya host.

“I am lost for words,” kasunod ang broken heart emoji.

“My heart breaks for everyone that is affected by this…. from our bosses to all the employees and the loyal viewers of ABS-CBN… It is indeed a very sad day,” sabi pa ni Anne.

Ayon kay Anne, hindi malilimutan ng mga Pilipino ang malungkot na araw na ito para sa ABS-CBN.

“I know people won’t forget this… Maraming Salamat sa lahat ng sumuporta at nag dasal,” sambit ng Kapamilya host sa Instagram post.

Aniya, umaasa siya na hindi dito magtatapos ang laban ng ABS-CBN.

“I stay hopeful that somehow this isn’t the end… A big hug to my Kapamilya Family,” pahayag ni Anne kalakip ang pula berde at asul na heart emoji na sumisimbolo sa ABS-CBN.

Sa ngayon, nanatili si Anne sa Melbourne, Australia para tutukan ang pagpapalaki sa kaniyang baby.