“‘I am not perfect, the show is not perfect’: Vice Ganda, bittersweet sa pagtatapos ng ‘Gandang Gabi Vice’”

Bagong show matapos ang siyam na taon ang dapat abangan ngayon kay Vice Ganda.

Matapos ang siyam na taon na kuwentuhan, saya, at katatawanan, pormal nang namaalam ang programang Gandang Gabi Vice ni Vice Ganda.

Nitong Linggo, March 8, bago magtapos ang programa, pinasalamatan ng Kapamilya host ang lahat ng mga bumubuo ng programa at mga naging bahagi ng GGV sa loob nang siyam na taon nito.

“Maraming, maraming maraming salamat! It’s been nine years, nine super joyful years, nine very successful years! Maraming maraming salamat,” bungad ni Vice.

“Sa inyong lahat, madlang people, thank you very much. Ang laking achievement na magkaroon ng programa ng ganito tulad ng Gandang Gabi Vice ng inyong host.”

Ayon pa kay Vice, pangarap lang noon ang magkaroon nang sarili ng programa tulad ng Gandang Gabi Vice.

“It’s just a dream nine years ago I was given a chance to host my own show, Gandang Gabi Vice and we were promised to do the show for one season, ilang weeks lang ‘yun and then yung last day ng first season, nagulat kami na sinabi extended daw ng another season. Hanggang nagulat ako na nine years na ang Gandang Gabi Vice. Hindi lahat, humahaba nang ganun,” proud na sabi ng Kapamilya host.

Namaalam man daw ang GGV, sinugurado rin ni Vice na hindi siya ma-mi-mis ng kaniyang mga fans.

“Wag po kayo magalala, hindi niyo po ako ma mis kasi same day, same time, mapapanood niyo pa din ako, ibang title lang, ibang trip lang, pero sobrang saya promise dito sa Everybody Sing.”

Dito, pinasalamatan rin ng Kapamilya host ang lahat nang naging bahagi ng programa na game na game na nagbahagi ng mga kanilang kuwento, rebelasyon kung saan mas na kilala pa sila ng karamihan.

Kasabay nito, hindi rin pinalagpas ni Vice ang paghingi ng paumanhin sa mga na offend at hindi nagustuhan na mga biruan na ginagamit sa programa.

[embedded content]

“I am not perfect, the show is not perfect. Sigurado akong may mga pagkakataon na na-o-offend namin kayo, ang mga nakasanayan ninyo o ang mga paniniwala niyo sa buhay, o mga trip ninyo o hindi niyo trip ‘yung ginagawa namin we apologize. Wala po kaming intensyon na masama pero salamat pa rin, this is a big blessings. Mabuhay tayong lahat.”