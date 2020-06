“‘I cared about him’: KC Concepcion nanatiling kaibigan si Piolo Pascual”

Napanatili ni KC Concepcion ang mabuti nilang pagkakaibigan ng ex na si Piolo Pascual.

Sa kabila ng kanilang pinagdaanang relasyon, nanatiling kaibigan pa rin si Piolo Pascual para kay KC Concepcion.

Isa ito sa binigyang linaw ni KC sa online kuwentuhan sa naganap na episode ng I Feel U ni Toni Gonzaga nitong Linggo kung saan napag-usapan, kung sino para sa showbiz royalty ang pinaka memorable na leading man ng kanyang buhay.

“Si PJ (Piolo Pascual),” tugon ni KC. “Because, ang dami namin pinagsamahan tsaka alam mo, naging maging magkaibigan talaga kami and alam ni PJ na I cared about him, kaya rin ako na hanggang ngayon, alam niya na I worry for him,” pahayag ni KC.

Matatandaan na taong 2011, nagtapos ang relasyon ni KC and Piolo matapos ang halos isang taon na kanilang pagmamabutihan.

Kasunod ng hiwalayan, tila sunod-sunod na ang panawagan ng kanilang mga supporters na magkabalikan ang dalawa o kahit magsama man lang muli sa isang proyekto.

Sa mga naging ulat ng PUSH , matatandaan rin na nagpahayag si Piolo nang kanyang willingness na makasama si KC sa isang proyekto matapos ang napabalitang pag-kaka-ayos ng dalawa.

“Wala naman akong iniiwasang katrabaho. I’m all for what is good or what has potential sa box office or sa TV so I can definitely work with anyone,” tugon ni Piolo sa ulat ng PUSH taong 2015.

Gaya ni Piolo open din for possibilities si KC na sinabi sa isang netizen na napatawad na nila ang isa’t isa.

Sa ngayon, kapwa naka-moved on na si Piolo at KC at mas pinapahalagahan ang kanilang pagkakaibigan sa kabila ng kanilang pinagdaanan bilang magka-relasyon.