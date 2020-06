“‘I consider all of them as a whole’: Dennis Padilla, nagbahagi ng throwback pic kasama ang mga anak”

Proud tatay si Dennis Padilla para sa mga naabot ng kaniyang mga anak na gumagawa ng pangalan sa showbiz.

Hindi nagtatapos sa selebrasyon ng Father’s Day ang pagmamahal ng actor na si Dennis Padilla sa kanyang mga anak.

Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Dennis ang isang retrato kung saan kasama niya ang mga anak kay Marjorie Barretto na sina Julia, Claudia, Leon, at pati si Dani, na naging malapit na rin sa kanya.

Sa throwback post, kasama din ang bagong inspirasyon ni Dennis na si Linda Marie Gorton kasama ang panganay nilang anak na tila buhat pa ni Julia sa retrato.

Sa ulat ng PUSH noon, ibinahagi ni Dennis ang kaniyang kasiyahan bilang isang ama na paglapitin ang mga anak niya kay Marjorie Barretto at mga anak sa kaniyang bagong kinakasama na si Linda.

“‘Yun kasi lagi kong sinasabi sa mga anak ko noong maliliit pa sila na number one, na ayaw ko makirinig ng mention ng half-brother, half-sister, kasi I consider all of them as a whole,” sambit niya sa panayam.

“And I always tell them na one day, we will die and kayo lang ang magkakapatid. And I always mention na kapag mayroon kayong kapatid na gipit, huwag niyong antayin na humingi ng tulong, kayo ang pumunta at lumapit,” dagdag pa niya.

Matatandaan rin na one proud tatay rin siya para sa mga achievements ng mga anak na kaniya-kaniya nang gumagawa ngayon ng kanilang mga pangalan sa showbiz.

“Well I’m so proud, kasi ang talent niyan andyan na, (Julia Barretto) hindi mo na kailangan turuan, kahit hindi mo na i-workshop yan natural actress na ‘yan dahil sa side palang ng tatay ko, ako, sa side palang ni Gretchen, Marjorie at Claudine, dugong artista talaga ‘yan,” tugon ni Dennis sa isa sa mga naging panayam ng PUSH.

Hindi man nakikita sa madalas na magkasama sa publiko, masaya si Dennis na bukas ang kanyang komunikasyon sa mga anak na labis niyang ipinagpapasalamat bilang isang ama.