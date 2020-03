“‘I’m just exercising my freedom and my rights’: Agot Isidro, walang political agenda sa suporta sa ABS-CBN”

Isa si Agot Isidro sa mga bituin na nagtratrabaho sa Kapamilya network na mahigit dalawang dekada na.

Sa bloggers conference ng upcoming suspense thriller movie na “Motel Acacia”, pinasalamatan ng ilang empleyado ng Kapamilya network ang aktres na si Agot Isidro sa kaniyang suporta para sa franchise renewal ng ABS-CBN.

Ayon sa aktres, sukli niya ito bilang isang Kapamilya sa loob ng mahabang panahon.

“Of course I am with ABS-CBN for 28 years,” aniya sa panayam. “May mga proseso na nangyayari and that a lot of people supporting the granting of the franchise. And I’m very very positive sa nangyayari.”

[embedded content]

Dahil sa kaniyang pagiging outspoken day social media, hindi rin itinanggi ni Agot na puntirya pa rin siya ng mga bashers hanggang sa ngayon.

Matatandaan na minsan na rin naglabas ng kaniyang saloobin si Agot laban sa Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte nang tawagin niya itong “Psychopath” na dahilan nang pamumuntirya sa kaniya ng mga taga supporta ng presidente.

“You know, you will always get naman mga kokontra at mag bash sayo, but sa akin, it’s a matter of principle. Prinsipyo ko yun e and its always my opinion, my thoughts it’s never someone else its not even a corporation its only my thoughts. So and I think I’m free to express and free to say what I want, so far, okay pa naman, with the bashers, they can just bash me, and it doesn’t affect me,” sabi pa ni Agot.

At dahil sa suporta niya sa franchise renewal ng ABS-CBN hindi rin maiwasan na pag-isipan si Agot sa tila intensyon niya umano na kumandidato sa bilang isang public servant.

Matatandaan na inihayag ng ilang political parties na nais nilang maging kabahagi ang aktres para sa isang posisyon.

Pero paglilinaw ni Agot, walang kahit na anong interest ang kaniyang suporta para sa ABS-CBN at mga Kapamilya.

“Ganun, e di sana, ginawa ko na ‘yun last election, I’m just a tax payer I was a citizen of the Philippines so I’m just exercising my freedom and my rights,” aniya. “Wala, and ang dami kong ginagawa, ‘Motel Acacia’ po March 11, ‘Tabing Ilog’ the musical, ‘Ang lihim ni Ligaya’,” sagot pa ng aktres.

Sa ngayon, Isa si Agot sa sama-samang nananalangin at nanawagan na maipagpapatuloy ng ABS-CBN ang paglilingkod nito para sa mga Pilipino.