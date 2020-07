“‘In Between’ star Genesis Redido tinanggap ang BL series para sa kapatid na transwoman”

Volleyball star Genesis Redido, tinulungan ng kapatid na transwoman sa kanyang role.

Ang volleyball star at member ng UST Golden Spikers na si Genesis Redido ang bagong recruit ng Boys Love (BL) community sa Pilipinas. Bida siya sa digital series na In Between (Sa Pagitan ng Kumusta at Paalam) kasama ang basketbolistang si Migs Villasis ng Trinity College of Asia.

Sa virtual media conference para sa In Between na ginanap last Tuesday, July 7, ay hindi nahiyang aminin ni Genesis na meron siyang kapatid na transwoman. Isa raw ang ate niya sa dahilan kung bakit niya tinanggap ang project.

“Transwoman po ang kapatid ko,” lahad ng binata. “Siyempre, magandang regalo din po ito para sa kapatid ko.”

Natulungan din daw siya ng kapatid niya sa role niya sa In Between bilang lalaki na nagmahal sa kapwa lalaki.

“Opo. Nagtanong din po talaga ako sa kanya. Tapos ayun po, ginuide din po niya ako,” kuwento ng volleyball star.

“Actually, nag-worry yung ate ko, nag-worry po siya kasi sa Pilipinas po alam naman po natin, di ba? Yung LGBT hindi pa talaga siya fully accepted dito. Kumbaga, nadya-judge tayo ng tao dito, eh.

“So sabi niya, ‘Ready ka ba? Handa ka ba?’ Sabi ko, ‘Gagawin ko ito para din sa ‘yo, para matulungan kita.’ Kasi hindi naman puwede na siya na lang lagi yung nakasuporta sa akin,” dagdag ni Genesis.

Ang edad ng kapatid na trans ni Genesis ay 24 at kaka-graduate lang ng college. Si Genesis naman ay 23.

Ibinahagi rin ng In Between actor na hindi ligtas sa diskriminasyon sa lipunan ang kanyang nakatatandang kapatid.

“Naku, marami po, eh. Kasi yung ate ko po is 6’2” ang height niya, beauty queen type yung tangkad niya. So pag nagmu-mall po kami, ‘Ang tangkad naman nito, point guard ba ‘to?’ ganyan-ganyan.

“Sa akin, bilang kapatid ko po siya, masakit po para sa akin yung ganun mga naririnig ko. Yung ate ko po kasi hindi naman sa pagmamayabang ay maayos po ang itsura, tapos sasabihan nila ng ganun. Basta lagi pong may ganun yung tao sa kanya, so masakit po para sa akin,” deklara pa niya.

Samantala ang In Between ay produced ng Uncle Scott Global Produtions, Unframed Film Production at Fringe Multimedia Production mula sa direksyon ni Briliant Juan. Mapanood ito simula July 11 sa USPH TV YouTube Channel.