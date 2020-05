“Ina Raymundo ipinagluksa sa IG ang pagpanaw ng mother-in-law”

Dahil sa COVID-19crisis, hindi makakapunta sa Canada para sa libing ng biyenan si Ina Raymundo

Pumanaw na ang mother-in-law ng aktres na si Ina Raymundo na si Diane Poturnak, ina ng kanyang asawang si Brian.

Binawian ng buhay si Mrs. Poturnak nitong May 14, 2020 pero dahil sa COVID-19 pandemic at bawal pa ang international flights kaya hindi ito magawang puntahan ng pamilya ng aktres sa Canada para personal na makiramay.

Sa post ni Ina sa kanyang Instagram account ay hindi niya binanggit kung ano ang ikinamatay ng mother-in-law.

“In Loving Memory of Diane Poturnak 03/02/1941 – 05/14/2020.

“Goodbye Diane… It is bittersweet that you’re gone. You are now free from pain, no more suffering.

“You will always be remembered for your courage, unconditional love and your superb cooking. Your memories are etched in our hearts. We love you and you will be surely missed. Rest In Peace,” post ni Ina.

Binigyan din ng tribute ni Ina si Mrs. Poturnak sa kanyang Instagram post. Pinagsama-sama niya ang lahat ng videos ng kanyang mother-in-law at mga throwback photos and video na nagpapakita ng masasayang araw na magkakasama sila ng biyenan at ng mga apo nito.

Maging ang anak ni Ina na si Erika Rae ay nagbigay pugay sa kanyang lola sa IG. Ipinost nito ang mga larawan nilang mag-lola.

Ganito ang naging epekto ng pandemic sa bawat pamilyang namamatayan. Hindi nila makikita at maihahaid sa huling hantungan ang kanilang kapamilya lalo na kung sila ay nasa malayong lugar.