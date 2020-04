“Isko Moreno, idinaan sa TikTok ang pasasalamat sa COVID-19 frontliners”

Sa nauusong mobile app na TikTok idinaan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno ang kanyang pagsaludo at pasasalamat para sa frontliners.

Sa nauusong mobile app na TikTok idinaan ni Manila City Mayor Francisco “Isko Moreno” Domagoso ang kanyang pagsaludo at pasasalamat para sa frontliners na patuloy na nagsasakripisyo maiwasan lamang ang pagkalat ng coronavirus.

Para sa kanyang kauna-unahang TikTok video, ni-lip sync ng dating aktor ang kantang “Pinoy” na ipinasikat ni Freddie Aguilar bilang awit niya “para sa bayan”.

“Kaya natin ito, Pinoy tayo!” aniya sa caption.

[embedded content]

Sa ilan pang video, mapapanood si Isko na todo hataw sa pagsayaw upang maghatid ng “good vibes” at libangin ang mga health workers at iba pang frontliners na abala sa kani-kanilang trabaho sa gitna ng banta ng coronavirus disease (COVID-19).

“Dedicated to our frontliners (health sectors, police, barangay [officials], and others). We are grateful to your service! We love you!” ani Isko.

Seryosong pinaalalahanan naman ni Isko ang lahat ng medical workers at frontliners mula sa parehong private at public sectors na palaging mag-ingat sa gitna ng pangamba sa COVID-19.

“Sa atin pong mga doctors, nurses, and health workers ng St. Lukes, mga frontliners, the least thing that I can say is thank you and we love you. We’re all the way with you. Private and public frontliners and health sectors, please take care and please extend our gratitude to your family. May God bless you all. Stay healthy. Keep safe. Kailangan po namin kayo.“

Panoorin ang kanyang TikTok videos dito:

[embedded content]