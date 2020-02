“‘It’s looking good’: Ama ni Kylie Verzosa, nakikitang magkakatuluyan ang anak at si Jake Cuenca”

Isinama ni Kylie Verzosa ang pamilya sa selebrasyong ng one year anniversary nila ni Jake Cuenca sa Singapore.

Aprubado na ng ama ni Kylie Verzosa ang boyfriend nitong si Jake Cuenca. Sa kanilang pagbisita sa Magandang Buhay nitong Biyernes, February 21, masayang nagbigay ng kaniyang suporta ang ama ni Kylie na si Ari sa anak at Jake.

“Normally I give my comments about it and I give my views on how I think things will turn out. My wife says I have this cunning ability to predict the future of people and I have 95% hit rate. And Kylie said please don’t tell me how it’s going to turn out. But, it’s looking good,” pahayag ni Ari na ikina-kilig ng mga momshie hosts.

Ayon pa sa kuwento ni Jake, mabilis na naging maganda ang pagtanggap ng pamilya ni Kylie sa kaniya noong una siyang ipinakilala sa mga ito.

“Sobrang vina-value ko yung respeto na binigay sa akin ng pamilya ni Kylie. Nung una kong nakilala si Tito Ari, una kong sinabi na napakabuti niyang tatay sa mga anak niya.

“Nung nakilala ko yung mga kapatid ni Kylie, parang lahat sila talagang napakabait, tsaka importante sa kanila yung mga responsibildad nila at yung pamilya nila,” kuwento ni Jake.

Kamakailan ay nagdiwang ng kanilang first year anniversary bilang opisyal na magkarelasyon sina Kylie at Jake. Kuwento ni Kylie, kasama nila ang pamilya niya sa kanilang selebrasyon sa Singapore, Thailand, at Cambodia.

“Masaya kasi super welcome siya ng family ko. Important din kasi yung opinyon ng daddy and mommy ko sa kaniya. So nagulat ako nung una kong pinakilala si Jake sa kanila, super welcoming nila na hindi naman ganoon dati,” pahayag ni Kylie.

READ: Jake Cuenca on marriage plans with Kylie Verzosa: ‘No pressure and we’re not rushing’

READ: Jake Cuenca attends Kylie Verzosa’s birthday salubong

[embedded content]