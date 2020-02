“Ivana Alawi, bibida sa bagong Kapamilya series”

Handa na si Ivana Alawi na bumida sa kaniyang first ever teleserye.

Ganap nang Kapamilya ang social media star at character actress na si Ivana Alawi.

Kasunod ito nang naging pagpirma niya ng two-year exclusive contract sa ABS-CBN nitong Biyernes, February 7 kasama ang Kapamilya bosses at manager na si Perry Lansingan.

Kabilang sa pinirmahan ni Ivana ang network contract at mga nakalinyang proyekto sa Star Music at Star Cinema.

Sa naging panayam ng PUSH , isa rin sa pinaghahandaan ni Ivana ang kaniyang upcoming Kapamilya series na “Ligaya”.

Kuwento ng sexy actress, inalok sa kaniya ang proyekto at hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ito dahil sa tugmang personalidad nang karakter.

“When it was given to me, I think, more of my character and more of me. Parang they want to base it on who I am,” aniya. “You’ll see my real self, makikita niyo kung sino si Ivana.

“Very Ivana, kung ano ang nakikita niyo sa mga videos ko, it’s going to be very similar,” patuloy pa niya.

At ngayong unti-unti nang gagawa ng pangalan sa telebisyon si Ivana, isa lang rin ang kaniyang gusto maging leading man sa kaniyang future projects.

“Ang dami! (Laughed) Isa lang, si Coco Martin,” tugon niya sa panayam.

“Gwapo niya! Crush ko siya, matagal na. (Alam niya?) Hindi! (Malalaman na niya?) Feeling ko… Hi Coco!” sambit pa ni Ivana.

Bukod sa kaniyang upcoming projects, tuloy-tuloy rin siya sa kaniyang mga YouTube vlogs, kung saan mas nakikilala pa siya ng kaniyang mga fans.

Inaasahan na mapapanood “Ligaya” ni Ivana sa darating na April 2020.