“Ivana Alawi, emosyonal na inalala ang pagpanaw ng ama”

‘Akala ko he forgot about us,’ naging emosyonal si Ivana Alawi nang alalahanin ang huling sandali bago mamayapa ang kaniyang ama.

Binalikan ng Kapamilya sexy actress na si Ivana Alawi ang mga huling sandaling kasama niya ang ama bago ito mamayapa noong 2018 dahil sa atake sa puso. Habang hindi na napigilan ang maging emosyonal, ibinahagi rin ni Ivana ang realization matapos malamang ipinamana ng ama sa kaniya ang halos lahat ng ari-arian nito.

“Nung [bago siya] namatay, he texted me. ‘Can you come to the hospital?’ he was at the beach sa Subic. I went there and sabi niya, ‘Picture tayo’ nag picture kami and then after ng mga five minutes [saka siya] namatay. And then after no’n ibiniyahe na yung body niya to Bahrain, doon niya kasi gustong magpalibing kasi andun yung family niya.

“Nagulat ako—akala ko kasi parang he forgot about us, pero ang dami niyang iniwan na properties. Na-realize ko that time, nakita ko sa papers, lahat nasa name ko, and then parang he said, ‘Ikaw na bahala sa mga kapatid mo,’” kuwento ni Ivana sa kaniyang interview sa Magandang Buhay nitong Lunes, March 9.

Pagpapautuloy ng aktres, “Binisita ko [puntod niya] nung nasa Bahrain ako, tapos sabi ko parang ang bilis ng buhay no? You don’t know when are you going to be under the lupa. So sabi ko be good to everyone maging humble ka, at wag kang mananakit ng tao, tapos sabi ko I will treat everyone as how he taught me.”

Ipinanganak si Ivana sa Bahrain, pero lumipat ng Pilipinas matapos maghiwalay ang mga magulang noong seven years old pa lamang siya. Ayon kay Ivana, inakala niya noon na nagkaroon na ng ibang pamilya ang ama, pero kalaunan na lang nang malaman niyang hindi.

“Noong lumipat na kami sa Philippines nagkanya-kanya na. And then sometimes nakikita namin siya. Recently, nung bumalik ako sa ABS-CBN, nagkakausap kami, nanonood siya ng Ang Probinsyano, pero wala na rin kaming samaan ng loob. Kasi every now and then nagpaparamdam siya sa akin. Akala ko may ibang family na siya, pero nagkikita-kita kami I don’t ask him na kung may iba na ba [siyang] family,” kuwento ni Ivana.

