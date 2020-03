“Ivana Alawi to donate earnings from ‘car wash’ vlog to those who are in need”

Ivana Alawi will be donating her earnings from her recent YouTube vlog titled “Car Wash Girl” to those who are in need amid the health crisis following the COVID-19 outbreak.

“Sana napangiti ka namin kahit konti habang nanonood kayo. Masyado nakakalungkot ang mga nangyayari sa mundo ngayon pero naniniwala ako na malalampasan natin ito. Ido-donate ko lahat ng kikitain ng video na ito sa mga nangangailangan. Spread love & prayers,” Ivana said in her YouTube channel.

[embedded content]

Since she is also in a lockdown, Ivana shared that she has been finding ways to make use of her time productively even at home.

“Nakakulong ako dito sa bahay ng isang buwan. Naghahanap ako ng mga gagawin and nalinis ko na ‘yung buong bahay so ngayon sinabi ko parang ngayon, gusto ko naman maghugas ng kotse so ako ang magiging carwash girl niyo today,” she said.

The vlog has already gained more than two million views since it premiered on March 22.