“Iyah Mina, ikinuwento kung paano siya tinulungan ni Vice Ganda noon mula sa matinding bashing sa social media”

‘I learned the art of dedma,’ inalala ni Iyah Mina ang matinding bashing na naranasan niya dahil sa kaniyang pulitikal na post noon sa social media.

Muling inalala ng transwoman actress at stand-up comedian na si Iyah Mina nang minsang nakaranas siya ng matinding pangba-bash mula sa mga netizens matapos niyang i-post ang pulitikal na opinyon sa social media.

Sa interview ng press sa aktres, inamin niya na naiyak siya sa mga nabasa niyang mga comments sa naturang post niya noon. “One time nag-post ako ng isang video, nag-trend, and I was bashed—binasa ko lahat [ng comments], nasaktan ako.

“Tungkol ito sa isang senator may sinabi siyang against sa LGBT. Tapos nag-salita ako na this is my opinion, tapos binash ako nang binash. Matagal na [nangyari], siguro mga five or six years ago,” kuwento ni Iyah pagkatapos ng blogger’s conference para sa kaniyang bagong digital series na Story of My Life nitong Biyernes, January 10.

Dagdag ni Iyah, isa ang kaniyang matalik na kaibigan na si Vice Ganda ang tumulong sa kaniya sa kasagsagan ng bashing.

“Nung nalaman niya tinawagan niya ako sabi niya. ‘Alam kong nagbabasa ka, tantanan mong magbasa, hayaan mo silang magsalita. Basta nasabi mo na yung gusto mo. Kasi kapag tinuluy-tuloy mo magbasa, baka magtuluy-tuloy din ikaw’.

“I learned the art of dedma. Siguro nasa sa atin din kung paano iha-handle ang mga bagay na makakasama rin sa atin,” paliwanag ni Iyah.

Tulad ng mga kapwa cast members ng nabanggit na digital series, sang-ayon si Iyah na hindi ‘safe’ ang mundo ng showbiz sa mga taong may kundisyon sa mental health. “Hindi siya safe talaga. Pero depende rin sa tao kung paano [ito] ihahandle,” aniya.

Mapapanood ang Story of My Life sa iWant ng libre. Pinagbibidahan ito ni Zaijian Jaranilla, at kasama din sa cast sina Vance Larena, Tart Carlos, Belle Mariano, at iba pa.