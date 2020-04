“Iza Calzado, ipinaliwanag kung bakit hindi na nagawang magpa-COVID test ang asawang si Ben Wintle”

Apela rin ng COVID survivor na si Iza Calzado sa mga tao na ‘wag bigyan ng stigma ang corona virus disease.

Isa ang Kapamilya actress na si Iza Calzado sa mga survivor ng coronavirus disease. Matapos labanan at maka-recover sa loob nang dalawang linggo, ibinahagi ni Iza ang kaniyang kuwento sa episode ng Magandang Buhay nitong Lunes, April 6.

READ: COVID-19 survivor Iza Calzado: “I wish everybody has access to that kind of healthcare”

Kasama man ang asawa na si Ben Wintle, ayon kay Iza ay hindi nito nagawang magpa-test dahilan ngang wala naman itong nararamdamang sintomas tulad ng sa kaniya, at maraming ibang tao ang mas nangangailangan magpa-test.

“It took us almost nine days bago makuha yung positive na test. Kasama ko po si Ben, at hindi ko po dine-deny yun. PUM (Person Under Monitoring) siya, pero he was never a PUI (Person Under Investigation). Ika-klaro ko lang po, kasi mangilang beses kaming humingi ng test para sa kaniya, pero dahil nga healthy e, ni-isang ubo, nothing, no fever. Hindi siya binigyan ng test kasi nga ang daming mas nangangailangan ng test kit,” kuwento ni Iza.

[embedded content]

Samantala, sa parehong interview ng aktres sa morning talk show umapela rin si Iza tungkol sa mga nagbibigay ng stigma sa naturang sakit.

“Gusto ko lang din po mag-appeal sa lahat ng tao. May I just say this, wag po natin bigyan ng stigma ang Covid-19. Yung mga taong nakararanas, wag po nating pandirihan kasi na-experience ko po ito,” kuwento ng aktres.

Payo niya, dapat manatili pa rin ang pagiging responsable at may respeto sa mga taong nakakasalamuha sa ngayon.

“Mag-ingat lang po tayo sa kung paano tayo magtanong. Yung pag nagtanong tayo wag na nating tanungin kung saan kaya nakuha kasi sasabihin niya naman sa ’yo kung alam niya ‘di ba? Siguro ang importante lang, i-check lang natin sila, kamusta sila, iparamdam natin na na andito tayo para sa kanila.

“Kasi nakakarinig ako ng stories na may nurse daw na hindi pinapasok ng village. Wag po natin gawin yon kasi ang pinaka-importante po ay maging responsable tayo.

“The minute na makaramdam ka ng sakit, and you think COVID na ito, pwede po natin ipaalam agad sa mga nakakasalamuha natin. Kasi karapatan din nila malaman na kailangan nilang mag-ingat. Pero pagkatapos non, let’s treat each other with compassion and respect talaga,” pahayag ni Iza sa mga momshie hosts.



Bukod kay Iza, ilan sa mga kilalang personalidad tulad nina Christopher De Leon, Howie Severino, ay tinamaan din ng naturang sakit.