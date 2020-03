“Iza Calzado sa love scenes nila ni Sam Milby: ‘Never ko pang ginawa sa TV yung ginawa namin'”

Namangha rin daw si Iza Calzado habang pinapanood ang beteranang aktres na si Maricel Soriano sa kanilang set para sa bagong seryeng ‘Ang Sa Iyo Ay Akin’.

Natatawang pinag-usapan ni Iza Calado ang tungkol sa intimate scenes nila ni Sam Milby para sa bagong pinagbibidahang serye na ‘Ang Sa Iyo Ay Akin. Sa interview kay Iza matapos ang pictorial, ikinuwento ng aktres ang tungkol sa naturang eksena.

“Never ko pang ginawa sa TV yung love scene na ginawa namin [ni Sam]. Noong nagshu-shoot kami no’n, alam niyo na, naka nude [kami na underwear] tapos ako may takip lang [sa chest]. Tapos nasa loob kami ng banyo hinihintay lang namin yung set up, sabi ko sa kaniya, ‘What a job!’ Alam mo pagtanda natin, pag-uusapan natin ‘to tapos pagtatawanan natin siya. Parang, who gets to do this as a job?

“It’s such an adventure-filled job. So abangan niyo po ang aming best in leeg-leeg acting,” kuwento ni Iza.

Gaganap bilang mag-asawa sina Sam at Iza sa bagong serye. Kasama rin sa naturang serye sina Maricel Soriano at Jodi Sta. Maria na gaganap namang bilang mag-ina.

Bukod sa nabanggit na love scene, isa rin sa mga kaabang-abang para kay Iza ay ang mga eksena ng Diamond Star.

“Favorite ko rin yung una kong na-witness si Maricel Soriano. Nakatingin ako sa kaniya [sa eksena], siyempre pag pinapanood mo si Maricel Soriano parang you’re in awe. First day namin ‘yon e, tapos pagnaka-cut, [sinasabi ko] ‘Wag mo kong ma-Terry Terry’,” natatawang kuwento ni Iza.

Simula March 23, mapapanood ang Ang Sa Iyo Ay Akin sa Kapamilya Gold.