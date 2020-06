“Jake Zyrus, ibinahagi ang ‘regrets’ sa kaniyang mga desisyon sa buhay”

inabi ni Jake Zyrus na kabilang sa mga naging tanong niya sa buhay ay paano nga kaya kung hindi na-discover si Charice.

“Best decision in life.” Ganito kung ilarawan ng singer na si Jake Zyrus ang kaniyang mga naging desisyon sa personal na buhay, kabilang na ang pagtalikod sa buhay ni Charice Pempengco.

Sa digital media conference kay Jake nitong weekend, para sa kaniyang bagong achievement, ang kaniyang documentary na “Jake & Charice”, sinabi niya na marami siyang masasabi na pagsisisi sa kanyang mga naging desisyon sa buhay.

“Regrets. I can’t count. there’s so many, parang roller coaster na din po kasi, sometimes iba naisip ko, I regret being discovered as Charice, or minsan I wish na discover na ito na ako, para hindi na ako nahihirapan. Sometimes may maiisip ka na ganun,” tugon ni Jake sa panayam.

Aniya, “So many regrets... siguro po noong hindi ko pa nare-realize na ‘yung regrets na ‘yun will turn into something beautiful. Kasi ‘di ba sometimes in our life parang masasabi mo na ‘I regret doing this’ but siyempre the more na marami akong na experience sa buhay ko, the more na realize ko na those regrets happen, I’m glad na those pain and regrets happpened because doon ko rin na realize kung ano ba ako, kung sino ba ako, kung ano ang magagawa ko in the future,” sabi pa niya.

May pagsisisi man sa buhay, masaya si Jake kung ano siya at kung sino siya ngayon.

“Sometimes maiisip mo siya na regrets but no! Hindi ko rin madi-discover kung ano ako ngayon if I didn’t go with this process,” sambit pa niya.

Patuloy ni Jake, “Hindi man beautiful ang tingin ng tao sa nangyayari sa akin ngayon, but to me it turned me into something beautiful, dahil nalaman ko rin ang mga taong totoo sa akin,” pahayag ng singer.