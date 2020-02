“‘James and Pat and’ Dave director Theodore Boborol on Loisa Andalio: ‘It was destined to be her role’”

Ayon sa direktor na si Theodore Boborol, sinusulat pa lamang ang script ng ‘James and Pat and Dave’ ay si Loisa Andalio na ang nakikitang artistang para gumanap sa lead role nito.

Sa naganap na blogger’s conference para sa Valentine’s Day movie na James and Pat and Dave, nag-iwan ng trivia ang direktor na si Theodore Boborol tungkol sa pagganap ni Loisa Andalio bilang Pat.

“Actually may trivia diyan ang writer namin ng Vince and Kath and James na nagsulat din ng James and Pat and Dave. Nung sinulat niya yung James and Pat and Dave yung nai-imagine niya talaga na Pat, si Loisa talaga.

“Kaya sobrang pleasantly surprised siya nung gusto rin ng management si Loisa. It was destined to be her role,” pahayag ni direk sa press.

Dagdag pa ni Theodore, malaki ang paghanga ng Star Cinema head na si Olivia Lamasan kay Loisa simula pa nang gumanap ito sa pelikulang Hospicio noong 2018.

Sa parehong blogcon, ikinuwento rin ng director ang isang eksena nina Loisa at Donny Pangilinan na tinanggal dahil sa hindi makuhang chemistry ng dalawa.

“Pinalitan namin kasi gusto naming mapaganda, kasi obviously si Donny single pa—yung paghawak ng kamay.

“Nag-rehearse pa kami ni Loisa kasi kailangang magmukhang kami talaga. E nung part na ‘yon nagsisimula pa lang so hindi ko pa na-feel na kaya kong gawin [na magmukhang] kami talaga ni Loisa. Kasi siyempre andun pa si Ronnie sa set. Ang hirap e,” kuwento ni Direk.

Mapapanood pa rin sa mga sinehan ang James and Pat and Dave. Kasama ni Loisa sa cast ang kaniyang boyfriend na si Ronnie Alonte at si Donny Pangilinan.