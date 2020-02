“Jane Oineza at RK Bagatsing, bigay na bigay sa mga intimate scenes sa ‘Us Again’”

Jane Oineza at RK Bagatsing, komportable sa isa’t isa.

Malaki ang utang na loob nina Jane Oineza at RK Bagatsing sa afternoon series ng ABS-CBN na Araw Gabi . Kung hindi kasi dahil sa programa ng ABS-CBN ay di mabubuo ang kanilang love team na tinawag ng mga fans na RKane.

Tingnan n’yo naman ngayon, meron na rin silang pelikula sa Regal Entertainment titled Us Again na isang hugot film.

Sa presscon ng Us Again diretso ang naging tanong kay Jane ng press kung naging sila ba ni RK. Sagot naman ng aktres, hindi pa raw nagiging sila.

“Again, once and for all, hindi pa naging kami,” lahad pa niya.

Pero dahil parehong loveless ang dalawa kaya puwede naman daw silang maging magkarelasyon, hirit pa ng press.

Ani RK na medyo kinikilig din, “Why not? Madaming manliligaw dito kay Jane, eh. Why not?

“Pero siyempre, sa career (ang concentration) ko lalo na ngayon. Ayoko na mang banggitin pero wala tayong kasiguraduhan sa career natin, so talagang pahalagahan natin. But who knows?” biglang kambyo ng aktor.

Aminado naman si RK na girlfriend material si Jane.

“Nasa kanya na lahat and I’m sure hindi lang ako ang nagsasabi niyan, madami ding nagkaka-crush kay Jane. Ideal girl yan. Siyempre, crushie yan,” sambit pa ng aktor.

What if manligaw nga si RK kay Jane, papasa ba ito?

“Oh, ayusin mo yan!” pabirong warning ni RK kay Jane.

“Tinatakot mo ako! Hahaha!” sagot naman ni Jane.

“Bakit ako hindi mo ako tinatanong?” buweltang biro ulit ni RK. “Pag niligawan ako nito, oo agad ako. Hahaha!”

Boyfriend material ba naman si RK para kay Jane?

Sagot ng aktres, “Oo naman. Based sa mga napagsamahan namin from Araw-Gabi hanggang ngayon dito sa Us Again—oo naman. Mabait, maalaga, may abs. ​Hahaha! Crushie, hunk, masayangk asama.”

May mga intimate scenes sina Jane at RK sa Us Again at ayon sa kanila bigay na bigay sila sa mga ganung eksena.

“Binigay nga namin,” pag-amin ni Jane. “’Yon ’yung masasabi ko doon.Wala kasi akong (hiya)… comfortable ako with RK. So, nakadagdag din ’yon na hindi kami… Hindi ako nailang sa mga eksena na gano’n.”

“You be the judge when you watch it. Binigay ko, binigay ko lahat. Bigay lang nang bigay! Hahaha!” dagdag naman ni RK.

Ipapalabas sa mga sinehan ang Us Again simula February 26. The film is directed by Joy Aquino.