“Janine Berdin, bakit nga ba piniling mag-debut kasama ang mga nasalanta ng Taal eruption?”

“Para sa akin grand na po talaga yung debut ko,” ipinaliwanag ni Janine Berdin.

Ipinaliwanag ng Tawag Ng Tanghalan champion na si Janine Berdin ang personal niyang dahilan kung bakit mas pinili niyang mag-celebrate ng 18th birthday sa Batangas, kung saan kamakailan ay nasalanta ng Bulkang Taal eruption.

“Kahit hindi pa po ako nag- Tawag Ng Tanghalan , wala na po akong interes na ma-grand na debut kasi ayoko lang po talagang maisip na sobrang ang daming perang nawala sa isang night lang.

“Alam ko pong na-blessed akong tao, at binless ako kasi kailangan ko pong i-give din yung blessings ko. Kaya naisip ko po na kailangan ko talagang tumulong. Para sa akin grand na po talaga yung debut ko,” paliwanag ni Janine sa kaniyang interview sa Magandang Buhay nitong Martes, February 4.

Nagawang mag-perform at tumulong sa mga nasalanta ng kalamidad si Janine nitong nakaraang linggo, sa Bauan, Batangas.

LOOK: Janine Berdin celebrates debut by giving back

Sa parehong interview din inamin ni Janine na nape-pressure sa bagong responsibilidad ngayong 18 na siya.

“Ngayong naging 18 na po ako, natatakot po ako kasi parang ang dami nga pong responsibilities. Tapos ayun, parang ngayon wala na akong excuse, kailangan ko nang maging fully-developed,” ani Janine.

Samantala, ikinuwento rin ni Janine ang pinagdaanang kondisyon ng kaniyang lalamunan, kung saan ay napilitan siyang magpahinga sa pagkanta ng ilang buwan.

“Early September po kasi na-find ng doctor ko na may nodules po ako tapos dalawa po yung option. It’s either magsu-surgery po ako or mag-gagamot. E sunud-sunod po yung mga [gig] ko no’n, so hindi po pwedeng mag-surgery ako, and ayoko rin po. Kaya na-force po akong mag-take ng gamot. E yung gamot na po iyon may side effect din, tulad ng pamamaga ng face ko.

“Malaki talaga yung effect niya sa akin, emotionally din and mentally. Pero thankful po ako kasi I’ve gone through that,” pahayag ni Janine sa mga momshie hosts.

