“Jaya, nagbalik-tanaw sa alaala ng inang si Elizabeth Ramsey”

Sa Instagram, isang throwback memory photo ng kanyang ina ang ibinahagi ng singer na si Jaya.

Dito, mababatid ang pagka-miss ng singer sa kanyang namayapang ina na si Elizabeth Ramsey na maglilimang taon na ngayong darating na Oktubre.

“My Mama. Wala lang…namiss lang kita Ma. You always carried through life as if everything is so laughable,” sabi pa ni Jaya sa post.

Isa rin sa labis na nami-miss ni Jaya ang positive vibes ng kanyang ina na kilalang komedyante hindi lang sa harap ng kamera kundi sa tunay na buhay.

“You never showed people negative vibes. People smiled whenever you walked into any room. Bawat labas mo ng bahay, putok ang makeup mo parang laging may Production Number. Rich or poor, their hearts you captured.” sabi pa ni Jaya.

Sa post, pinasalamatan din ni Jaya ang ina sa mga bagay na naituro nito sa kanya.

“You treated everyone equally. Walang masamang tinapay sa iyo. Lahat ng klase ng tao, minahal mo. Kaya naman lubos ang pagpapasalamat ko sa Panginoon na ikaw ang aking naging Ina at Ama. Ang aking tatag, tapang, pang-unawa, paniniwala sa Diyos at pagmamahalal at pakikisama sa kapwa, pagkanta, lahat lahat itinuro mo sa akin. Masaya ako na kasama mo si Jesus. Magkikita rin tayong muli, pero wag muna ngayon ha Ma?!? Many people miss you. I miss you soooooooo much Love you forever,” pahayag pa ni Jaya.

October ng 2015 ng namayapa si Elizabeth Ramsey sa edad na 83 taon.