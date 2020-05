“Jaycee Parker asks for relief goods to give to COVID-19 victims as her birthday gift”

Bilang councilor sa Angeles City, busy si Jaycee Parker sa pamimigay ng relief goods sa gitna ng COVID-19 crisis.

Wala ring tigil sa pagbibigay ng tulong sa kanyang mga kababayan ang Viva artist turned public servant na si Jaycee Parker Aguas na ngayon ay councilor sa Angeles City, Pampanga.

Katuwang ni Jaycee sa ginagawang relief operation para sa mga pamilyang apektado ng COVID-19 crisis ang husband na si Jericho Aguas na dati ring konsehal ng Angeles City.

“Bilang councilor ng Angeles City, Pampanga, March 19 ay nag-start na kami ng relief operation at non-stop yon weekly.

“Then May 1 nag-post ako ng birthday wish ko at dumami ang nagbigay ng regalo, kaya nung birthday ko (May 12), super dami kong naipamigay na relief goods,” simulang kuwento ni Jaycee na huling napanood sa ABS-CBN teleseryeng Nang Ngumiti Ang Langit at FPJ’s Ang Probinsyano.

Unang binigyan ng tulong ni Jaycee at ng asawang si Jericho noong nagsimula ang lockdown ang mga jeepney drivers, sumunod ang mga tricycle drivers. Nag-abot din ang mag-asawa ng tulong sa mga frontliners na naka-duty sa checkpoints at ospital sa Angeles, sa mga senior citizens at PWD (persons with disabilities) sa kanilang lugar.

“Nakakatakot lumabas at maghatid ng relief pero bilang nanunungkulan hindi natin kayang balewalain ang sigaw ng aking mga kababayan. Hanggang sa hindi natatapos ang pandemic na ito hindi tayo titigil sa pagtulong. Gagawa kami ng paraan ni Jericho para makatulong,” wika pa niya.

Patuloy ni Jaycee, “Sa post ko nung May 1, sabi ko, yung birthday wish ko sana ay mas makatulong pa ako sa mga pamilyang apektado dito sa lugar namin ng COVID-19. Kaya nakiusap ako sa gustong magregalo sa akin na kung pwede ay ang ibigay nila ay mga bigas, noodles, canned goods, kape, gatas ng bata, lahat ng puwedeng makakatulong sa mga tao.

“Nakakatuwa na yon nga ang ginawa nila kaya nakapamigay ako ng mas madami bukod pa do’n sa galing sa pocket ko. Almost 2,500 relief goods din yung namamigay namin at halos 8,000 kilos of okra,” kuwento ni Jaycee sa amin.

Personal birthday wish naman ni Jaycee ay ang healing for everyone that is sick at matapos na ang COVID-19 pandemic.

Humingi naman ng paumanhin si Jaycee sa ilang mga ka-barangay na hindi pa nakakatanggap ng kanyang tulong.

“Bakit noong hindi ako konsehal, pag tumutulong ako walang nagagalit? Ngayong konsehal ako, nagagalit na ang iba.

“Ipagpaumanhin n’yo po, hindi ko po kayang replyan o bigyan lahat. Pasensiya na po. Naiintindihan ko po na nahihirapan ang lahat, pero sana wag po kayong magalit sa akin. Ginagawa ko naman po ang lahat sa abot ng aking makakaya para makatulong.

“Kung mayaman lang po ako bibigyan ko kayong lahat. Pero paano ako makakapagbigay kung wala naman akong maibibigay. Kaya malaking pasasalamat ko sa aming mga kaibigan na walang sawang nagbibigay rin ng blessings nila, dahil alam ng aking mga kaibigan na masaya ako kapag nakakatulong—dahil naranasan ko ring ‘wala’ noon,” bulalas pa ni Jaycee.

Samantala, kabilang sa mga nagbigay ng birthday gifts kay Jaycee at tumulong sa kanyang relief opertations na gusto niyang pasalamatan ay sina Sen. Ronald Bato Dela Rosa, Cong. Mikey Arroyo, Cong. Jonjon Lazatin, Mayor Pogi Lazatin, Ara Mina, Maui Taylor, Zara Lopez, Rocky and Maria Gadapan, Susan Czudai, Rosanne Ricalde, Jef Hernandez of Jelfarm, April Martin, Pauline Publico, Marion Aquino, Mia Quizon, Raymundo Timbol, Pastor Jerome Gutierrez, at marami pang iba.