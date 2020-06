“JC Alcantara thankful for his first major role in BL series ‘Hello Stranger’”

Hello Stranger star JC Alcantara feels blessed to be given his first lead role in the new Black Sheep digital series.

After starting out in commercial modeling before breaking into showbiz, JC Alcantara said he did not know he was auditioning for a BL series before he got the role of Mico, love team partner of Tony Labrusca in Black Sheep’s first digital series Hello Stranger. “After nung online audition, nagulat ako nung sinabi sa akin na magiging ka-love team ko si Tony Labrusca. Alam naman natin na si Tony ay galing sa Glorious. Natakot ako. Alam mo yung feeling na si Tony Labrusca mga daring scene na laplap scenes, ganun yung naisip ko sa sarili ko. Pero nung nabasa ko yung script at kinausap naman ako ung director ng Black Sheep na ganito pala yung role ko, gumaan yung pakiramdam ko and excited ako na mapanuod niyo na rin ito,” he shared during the Hello Stranger virtual conference.

The talented actor, who has been previously part of Kapamilya shows like Halik and MMK, admitted this is his biggest break in showbiz. “Ito ang pinakauna kong nagawa na naka-love team ko ay same gender. Medyo naninibago rin ako pero nung binigay sa akin itong role na ‘to, nung inaral ko siya nalaman ko sobrang rom-com talaga siya na na-in love ako sa isang kagaya ko. Kaya sobrang nakaka-excite rin para sa akin na gumanap ako ng ganitong role bilang actor kasi gagawin ko kahit anong role ibigay nila sa akin,” he explained.

As the series starts streaming online this month, JC said the message of the film perfectly coincides with pride month. “It’s about love is love. Marami kayong matututunan dito sa series na ito. Sana some day, mahalin nila yung character namin dito kasi para po sa inyo ito. Sana positive ang pagtanggap ng manunuod and siyempre merong ding pagko-compare sa ibang mga gumawa din sa atin pero positive yung tinitingnan namin,” he said.

Hello Stranger also stars Gillian Vicencio, Vivoree Esclito, Patrick Quiroz, Migs Almendras, and is directed by Petersen Vargas. The series will be available starting June 24 on on the Black Sheep Facebook page and YouTube channel.