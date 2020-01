“JC Santos, umaming kasal na at magiging tatay na rin”

Sinabi ni JC na high school crush niya ang kanyang napangasawa.

Bitin ang naging pahayag ni JC Santos sa interview ng entertainment press during the presscon of “On Vodka, Beers And Regrets” tungkol sa isyung malapit na siyang maging tatay.

Sa interbyu ng kaibigang Allan Diones na ipinost niya sa kanyang Youtube channel ay mas naging malinaw ang tungkol dito. Inamin din ng kapareha ni Bela Padilla sa pelikula, na ikinasal na siya noong September of 2019.

Kuwento ni JC, “2019 is the best year for me. 2019 lahat, sobrang thankful ako kay Lord na lahat ng pangarap ko, lahat ng dasal ko natupad pati yung sa career. Pero bukod do’n sa career ko actually, yung crush ko nung high school na nabasted ako 15 years ago nagkita kami ulit at hindi ko na siya pinakawalan.”

Ang tinutukoy ni JC na high school crush niya ay si Shyleena Herrera na isang non-showbiz girl.

“Nagkita kami uli at hindi ko na pinakawalan. Sinabi ko na agad sa parents niya na — siyempre nag-hang out kami for a few months — sinabi ko na agad sa parents niya na ‘I wanna marry your daughter.’ Sinabi ko na agad sa kapatid niya, ganun.

“And nalaman na nila and nag-propose ako and we got married. And now we have a new beautiful girl,” pahayag pa ng aktor kung paano niya nahanap ang babaing pinakasalan.

Sa February 2020 daw ay manganganak na ang kanyang misis.

“Kinakabahan ako. Gusto kong nag-aalaga (ng bata), eh. We’ve planned it. 31 years old na ako so puwede na naman siguro akong…” komento pa niya.

May plano na ba siya para sa kanyang first baby?

Sagot ni JC, “So far, parang aantayin ko muna siyang (lumabas). Gusto ko muna siyang makita, andun muna ako. Kumbaga, future plans okey na, na-set ko na yan, sure na yan.”

Sa tanong kung bakit tila inilihim niya ang pagpapakasal sa girlfriend aniya, wala raw namang nagtanong tungkol dito. Iniisip din niya na yung close friends niya na dumalo sa kasal ay nirespeto ang kanyang privacy kaya hindi sila nag-post ng tungkol dito sa social media.

“Walang nagtatanong. Hindi namin siya nilihim. Ang social media ko kasi is about my work lang, yon lang siya,” lahad pa niya.

Samantala, dalawang taon nang hiwalay si JC sa kanyang ex-girlfriend na nakarelasyon niya for almost 4 years.