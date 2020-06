“Jennylyn Mercado hopes BIR will tax POGOs before online sellers”

Actress Jennylyn Mercado weighs in on BIR order for online sellers to register and pay taxes.

On her official Facebook page last June 11, actress-singer Jennylyn Mercado aired her thoughts regarding the news that the Bureau of Internal Revenue will require online sellers to register their business activities and pay taxes. The 33-year-old artist who is also a business owner shared her sentiments in hoping that the government would do the same for Philippine Offshore Gaming Operators or POGOs.

She wrote,

“Nakakalungkot na pati pa pala online sellers itatax na ng BIR. Kungdi ka naman kasama sa tax bracket kakailanganin pa rin kumuha ng Mayor’s permit at magregister sa DTI na gastos din.

“Kawawa naman ang mga Pilipinong madiskarte na gumawa ng paraan para kumita ngayong madaming nawalan ng trabaho at nagsaradong businesses. Sa mga lumabas na articles online, baka naman pwedeng mas unahin muli itax ang POGO at hanapin ang mga illegal na POGO na hindi nagbabayad ng buwis. Baka pwede iba muna ang kuhanan ng pondo ng BIR. Huwag naman muna sana ang mga Pinoy na nakahanap ng paraan upang kumita ngayong Pandemya…

“Kaya Magtulungan tayo. Always remember to support local! 🥰

-Jen

Jennylyn also took time to reply to some of her followers while encouraging them to share their thoughts for a open discussion on the matter. She responded to one comment with, “Thank you po Pero don’t forget to register sa DTI to get your permit to sell online kahit na hindi 250thou net and annual income ninyo.

Saka po sa mga nangyayari ngayon anong mas gusto niyong itax muna ng gobyerno mga Pilipinong online sellers or habulin nila mga POGO na hindi pa bayad

Hindi porket hindi kayo online seller na hindi required magbigay ng buwis doesn’t make this any less disappointing. Ilagay din po natin yung sarili natin sa mga taong magbabayad na hanggan ngayon ay hindi la nakakarecover ang finances sa mga pangyayari

Isa sa concern ko ay ang baka makaapekto din po eto sating consumers na namimili sa mga online businesses na maitatax. Pwede nilang mahalan ang presyo ng mga bilihin to compensate sa ibabawas sa tax.”