“Jessy Mendiola, inaming hindi agad sila nag-click ni Luis Manzano”

Ibinahagi din ni Jessy Mendiola na ang pagiging matulungin ni Luis Manzano ang dahilan kung bakit nagkagusto siya sa TV host.

Todo puri ang aktres at ngayo’y isa nang ganap na TV host na si Jessy Mendiola sa pagkakaroon ng mabuting kalooban ng kanyang boyfriend na si Luis Manzano.

Sa panibagong episode ng online show ni Angeline Quinto na PadaLove, naging bukas si Jessy tungkol sa relasyon nila ni Luis. Kabilang sa mga ibinahagi niya ay ang naging takbo ng relasyon nila ni Luis nitong pandemya.

“Okay naman kami. Nu’ng nag-ECQ nag-stay ako sa place ko. Tapos siya, nag-stay siya sa bahay niya. Tapos nu’ng nag-GCQ, ayan nagkikita na rin kami. Tapos ‘yun nu’ng nag-MECQ, hindi na naman kami nagkita. Tapos ngayon lang kami nagkikita ulit nu’ng nag GCQ na ulit,” ani Jessy.

Dagdag pa niya: “Tsaka minsan kahit pa nasa sarling bahay niyang bahay siya tapos ako nasa place ko, talagang nag-uupdate-an kami kapag nag-workout na ba ‘yung isa. Nakatapos na ba ng workout.”

Inamin naman ni Jessy na hindi na hindi agad sila nag-click noong una ni Luis dahil sobrang magkaiba umano sila ng personalidad.

“Nako hindi. Hindi talaga kasi hindi kami same ng personality ni Luis. Napapansin niyo naman si Luis napakakulit. Tapos ako kalma lang akong tao. Pero siguro more of naging parehas na rin ang hilig namin nu’ng nagkakilala kami nang husto,” ani Jessy.

Dagdag pa ni Jessy, hindi ang Kapamilya TV host ang tipo na magugustuhan niya dahil mas gusto umano nito ang mga “pa-mysterious” at tahimik na klase ng mga lalaki.

“Pero nu’ng simula palang talaga, as in talagang hindi ko talaga siya type. Hindi talaga siya ‘yung ideal talaga na gusto ko. Kasi si Luis mestizo, ang talagang mga type ko nu’n moreno, ‘yung pa-mysterious, mga tahimik ganyan,” aniya.

Pero ani Jessy, nagsilbi umanong ang kanilang relasyon bilang patunay na hindi lahat ng oras napupunta ang isang tao sa kanyang “ideal” person. “Ito ‘yung proof na minsan talaga you don’t end up with the ideal na nakikita mong tao.”

Hindi naman naiwasang maitanong sa kanya ni Angge kung anu-ano ang mga bagay na nagustuhan niya kay Luis. Pagbabahagi naman ni Jessy, saksi siya sa pagtulong ni Luis nang hindi ipinapalaam sa ibang tao.

“Sobrang dami. Pero siguro let’s start with good heart. Si Luis kasi, alam mo ‘yan Angge ‘di ba, ‘pag ka meron siyang mga tinutulugan, ‘pag meron siyang alalayan na mga tao, hindi na niya pinapaalam. Ako ‘yung saksi na nakikta ko kung paano niya gawin,” ani Jessy.

Dagdag pa niya: “At naririnig ko talaga du’n sa kausap niya na ‘Ay ‘wag mo na lang ipaalam na galing sakin ‘yan ha’ and it’s very nice to see someone like that upfront na ganu’n pala talaga siyang tao.”

Nang balikan ang unang beses na nakita niya si Luis na tumulong sa iba, kwento ni Jessy: “Nu’ng unang beses ko siyang nakitang ganu’n, parang sobrang lumambot ‘yung puso ko. Natunaw ako.”

“‘Yung appreciation lang na ipakita natin sa ibang tao na ganitong klase siyang tao kasi siya mismo, hindi niya pinapakita ‘yun. Hindi niya ipinapaalam,” aniya.

Inamin naman ni Jessy na katulad ng ibang relasyon, hindi rin maiiwasan ang hindi nila pagkakasundo ni Luis.

“Nako marami. Kasi normal naman ‘yan sa relationship. Lahat naman ng relationships ganyan may pinagdaanan. Minsan mayroon kayong hindi pagkakaintindihan. Or minsan ‘yung pagkakaiba niyo as individuals, nagka-clash,” ani Jessy.

“Marami kaming ganu’n. Siyempre hindi naman namin pwedeng sabihin na hindi, wala kaming away, perfect relationship namin. Of course not,” pagpapatuloy pa niya.

Gayunpaman, sinisugurado umano nila ni Luis na naaayos nila ang kanilang problema bago sila matulog.

“Marami kaming beses na hindi masaya, hindi laging magaan ang relasyon. Marami talagang pagdadaanan. Pero we always make sure na at the end of the day, maaayos namin ‘yun bago kami matulog.

Nang tanungin kung nakikita niya si Luis bilang ‘The One’, sagot ni Jessy: “Oo naman.”

Apat na taon nang magkarelasyon sina Jessy at Luis.