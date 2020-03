“Jimuel Pacquiao, na-star struck daw kay Julia Barretto, isa nang fan ngayon”

Nagsisimula nang pumasok sa mga acting workshops si Jimuel Pacquaio.

Tuloy na tuloy na ang pagpasok sa showbiz ng panganay na anak ni Manny Pacquiao na si Jimuel Pacquiao. Sa episode ng Magandang Buhay nitong Miyerkules, March 18, ibinahagi ni Jimuel na nagsisimula na siyang pumasok sa mga acting workshops sa ilalim ng Star Magic.

“Sa ngayon po, yes. Isa po ito sa mga priorities ko ngayon kaya po ako pumasok… Gusto kong mag-aral ng acting, tapos okay naman po siya nagustuhan ko so parang ayoko na rin din pong sayangin yung mga opportunities so kaya po ako pumasok,” pahayag ni Jimuel sa mga momshie hosts.

Ayon kay Jimuel, isa rin sa mga dahilan din ay ang suporta ng mga kaibigan at kapamilya sa pagpasok niya sa industriya. “I’ve met a couple of celebrities din. Tapos marami rin akong friends na nag-e-encourage kasi daw sayang nga po yung opportunity. So parang naisip ko rin bigla na okay why don’t I try,” sabi ni Jimuel.

Bukod sa pag-aartista, pinagsasabay din ni Jimuel ang kaniyang career sa pagba-boxing. “Sa ngayon po sinusubukan kong pagsabayin both, kaso mahirap pero I’m trying to figure out naman,” paliwanag niya.

Kontrabida sa isang action movie ang dream project ni Jimuel ayon sa kaniya.

Nang tanungin naman kung sino sa mga na-meet nang Kapamilya celebrities ang na-star struck siya, binanggit niya ang I Am U actress na si Julia Barretto.

“Hindi lang ako pati na rin yung mga pinsan ko [na-star struck]. We were like fans of her na,” paliwanag niya.

Now part of Star Magic, Jimuel Pacquiao wishes to work with these two Kapamilya celebrities

[embedded content]