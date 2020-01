“Joan Pomoy, proud na ikinuwento ang karanasan nila ni Marcelito Pomoy sa ‘America’s Got Talent: The Champions’”

“Hindi naman ineexpect na magiging gano’n yung impact sa crowd,” kuwento ni Joan Pomoy tungkol sa pagsali ng asawang si Marcelito Pomoy sa America’s Got Talent.’

Matapos mag-viral sa social media ang kaniyang performance sa America’s Got Talent: The Champions, bumisita si Marcelito Pomoy kasama ang kaniyang asawa at handler na si Joan Pomoy sa Magandang Buhay nitong Martes, January 28. Dito ikinuwento ng mag-asawa ang naging karanasan sa sikat na international singing competition.

Ayon kay Marcelito, ito ang ikalawang imbitasyon na natanggap nila mula sa America’s Got Talent, ang una ay para sa regular competition, at pangalawa ay para sa The Champions edition.

“Ang pinanghawakan ko kasi ay yung panalo ko dito sa Pilipinas, tapos kung sasali ako sa (regular competition) nila, at kapag natalo ako, parang masakit sa akin,” paliwanag ni Marcelito.

Kuwento naman ng asawa at tumatayong handler ni Marcelito na si Joan, dalawang araw lang ang naging preparasyon nila bago ang mismong performance.

“Minsan magte-taping ng 12 midnight na, kasi sobra din ang pagod sa totoo lang. Parang two days lang kaming nag-prepare bago yung laban niya. In that two days nag-taping kami, may video shoot na malalayo yung lugar, tapos maraming pre-interview, tapos nag-rehearsal pa, kaya sobrang hirap din. Tapos all throughout dapat nasa harap ka rin, nanonood ka doon sa mga kalaban mo. Kaya yung pressure sa kaniya sobra,” kuwento ni Joan.

Pasok sa semi-finals si Marcelito matapos siyang makatanggap ng standing ovation mula sa AGT judges at audience. Muntikan pang bigyan ng mga judges and Pinoy singer ng Golden Buzzer.

“Lagi ko lang siyang pinaaalalahan na naandito tayo para hindi lumaban totally. Ang sa akin ay mapakita yung talento niya sa buong mundo, which is yun yung pangarap niya ever since.

“Hindi naman ineexpect na magiging gano’n yung impact sa crowd. Ngayon nung nakita ko yung crowd na tumayo talagang doon na ako naiyak, kasi hindi ko talaga ine-expect na magugustuhan nila,” pagpapatuloy ni Joan sa mga momshie hosts.

Taong 2011 nang mag-champion si Marcelito sa Pilipinas Got Talent.