“Jodi Sta. Maria at Frankie Pangilinan, sagot ang piyansa ng mga dinampot na residente ng QC”

Nagpahayag din si Frankie Pangilinan ng kanyang pagkadismaya sa estado ng mga kababayan ngayong humaharap sa krisis ang Pilipinas.

Isa ang aktres na si Jodi Sta. Maria sa mga tumugon para sa tulong pinansiyal pang piyansa ng 21 residente ng Sitio San Roque ng bagong Pag-asa sa Quezon City.

Kasunod ito ng naging pag-aresto sa mga residente na nagpumilit na humingi ng ayudang pagkain mula sa lokal na pamahalaan ng lungsod na nakasailalim sa Enhanced Community Quarantine dahil sa krisis na kinakaharap sa COVID-19.

Sa panawagan sa social media ni BAYAN Secretary General Renato Reyes Jr., humingi ito ng tulong para sa P15,000 pang piyansa bawat katao na nadampot mula sa kaguluhan.

The 21 San Roque residents who were arrested for protesting lack of food face multiple charges and must pay up to P15,000 EACH for bail according to their lawyer. Wala na nga silang makain, pagbabayarin pa ng P15,000 each. Walang awa sa mahihirap. #TulongHindiKulong — Renato Reyes, Jr. (@natoreyes) April 3, 2020

“The 21 San Roque residents who were arrested for protesting lack of food face multiple charges and must pay up to P15,000 EACH for bail according to their lawyer. Wala na nga silang makain, pagbabayarin pa ng P15,000 each. Walang awa sa mahihirap.” panawagan ni Reyes sa social media.

Dito, agad na tumugon si Jodi at agad na sinagot ang piyansa ng apat sa 21 katao na nakapiit ngayon sa bilanguan.

Ilan pa po ang kailangan? https://t.co/jy3O30ul5S — Jodi Sta.Maria (@JodiStaMaria) April 3, 2020

Bukod kay Jodi, nagpaabot din ng tulong ang panganay na anak nina Senator Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta na si Frankie Pangilinan.

“I’ll sponsor one. Please give the details,” tugon ni Frankie sa post na aminadong dismayado sa kasalukuyang nangyayari sa pamahalaan.

i’ll sponsor one. please give the details. https://t.co/R5C8Uqzqzo — kakie (@kakiep83) April 3, 2020

Bukod sa pag tugon sa pangangailangan ng pang piyansa, inihayag din ni Frankie ang kanyang saloobin sa estado sa nangyari para sa mga kababayan.

i’m really sorry i don’t normally put that stuff out here but nanginginig ako sa galit and they need to be set free and the faster we can get this done the better — kakie (@kakiep83) April 3, 2020

“I’m really sorry, I don’t normally but that stuff out there, but nanginginig ako sa galit, and they need to be set free. And the faster we can get this done the better.”