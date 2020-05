“Jodi Sta. Maria: ‘I need to speak up, I need to stand up for my second home’”

Aminadong nakaramdam ng takot si Jodi Sta. Maria nang makita niyang nababash ang mga kasamahang artista online nang magsalita ang mga ito tungkol sa pagpapasara ng ABS-CBN.

Sa ikalawang pagkakataon, nagkaroon ng Laban Kapamilya online protest na pinangunahan naman ngayon ni Angel Locsin. Sa unang pagkakataon ay sumali at naglabas naman ang aktres na si Jodi Sta. Maria ng kaniyang mga saloobin tungkol sa naganap na pagpapasara ng ABS-CBN.

Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Jodi nang pumutok ang balita. “Parang in denial ako, nangamba, natakot. Pakiramdam ko that moment, wala akong magawa for myself, wala akong magawa for my family, wala akong magawa para sa mga kasama ko sa trabaho na maapektuhan nito. Siguro nagalit din ako sa naging desisyon nila na ipasara ang tinuturing naming pangalawang tahanan.”

Nahaluan din ng takot si Jodi. Maraming artista ngayon ang naba-bash dahil sa pagiging maingay nila sa social media. “Iniisip ko kasi na I need to speak up, I need to stand up for my second home. Pero natakot ako na maaaring ‘yung mga sasabihin ko, ‘yung mga saloobin ko, not necessarily magugustuhan ng ibang tao.”

“Our life begins to end the moment we become silent about the things that matter.” Nang mabasa niya ang mga katagang ito ni Martin Luther King, lumakas ang loob niya. “That gave me courage, and that is the reason why I am here. I am speaking up. Hindi ako magmamarunong sa batas; may mga eksperto tayo diyan. Nandito ako para magbahagi ng mga saloobin ko bilang isang indibidwal na apektado ng pangyayari na ito.”

21 taon na si Jodi bilang bahagi ng ABS-CBN, at malaki ang pasasalamat niya dito. “I can honestly say na bukod sa family ko, malaking parte ang ABS-CBN sa paghubog ng pagkatao ko. Bilang tao, bilang babae, bilang Pilipino na nagmamahal sa pamilya, sa bayan, at sa kapwa tao.”

Sa tagal niyang Kapamilya, may natuklasan siya tungkol sa kumpanya. “Natutunan ko ang rason kung bakit nag-e-exist ang ABS-CBN. Nakita ko na it’s because of love and service.” Siya mismo ang nakakita kung paano ito isinabuhay. “Nakita ko, naramdaman ko personally, kung paano ako minahal ng pangalawa kong tahanan. Nakita ko kung paano nila alagaan at mahalin ang mga empleyado nila. Nakita ko kung paano nila mahalin and to be of service sa sambayanang Pilipino.”

“’Yung iba, dito na nagkaisip. ‘Yung iba, gumradweyt ng kolehiyo, ang unang trabaho nila sa ABS-CBN. ‘Yung iba naman, dito na nakabuo ng pamilya,” pagpapatuloy ni Jodi. “For most of us, tahanan po ang tingin namin sa ABS-CBN. Pamilya po kami dito. Kung wala po kaming nararamdaman na kahit konting pagmamahal sa ABS, wala po kaming lahat dito ngayon. Hindi po kami magsasalita, hindi po kami maninindigan. Kung trabaho lang po ito para sa amin, sa palagay ko, ni hindi namin ipagbubunyi kung may mga success na nangyayari sa company. Kung hindi namin mahal ang ABS-CBN, hindi po kami masasaktan ng ganito.”

Marami ang pumupuna na trabaho lang ang dala ng network. “Totoo, maririnig ninyo na negosyo ang ABS-CBN. Totoo naman po, sasabihin ko sa inyo, negosyo naman talaga siya e. They are in the business of being in service of the Filipino,” sabi ni Jodi. “Kapag may batang naaabuso, sino po’ng tinatawagan natin? Kapag may mga problema o dapat tayong isumbong tugkol sa kalikasan, sino po’ng tinatawagan natin? Sa panahon ng sakuna, sa panahon ng krisis, nandiyan po sila, handang magsilbi, handang tumulong ng buong-puso.”

Kasama sa mga serbisyo ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation Inc. ang Bantay Bata 163 at Bantay Kalikasan. Sa mga sakuna gaya ng kinakaharap na COVID-19, agad din ang pagtugon nito sa pangangailangan ng mga tao gaya na lang ng proyektong Pantawid ng Pag-ibig na nagpapaabot ng ayuda sa mga Pilipino.

Pinuna din ni Jodi kung paanong pati bilang ng empleyado ng network ay nasasama sa argumento. Giit niya, sobra pa sa sinasabing 11,000 ang tunay na natamaan ng pagsasara. “Sino ba ang apektado? Ilan ba ang apektado? 11,000? I guess, mali ‘yung number ng taong apektado. Because more than 11,000 people are affected by this. Why? It’s because these 11,000 people have families. Tip of the iceberg lang po ‘yun. And I hope by that, we somehow get a glimpse and realize the magnitude of what has happened.”

“Bread and butter po ito ng lahat ng nagtratrabaho dito. From the on-cam artists to he drivers, the janitors, even the guards.. bread and butter: pinagkinukuhanan ng ibubuhay sa pamilya, gamot para sa nanay, pampaaral para sa mga anak, sustento para sa pamilya. Hindi po perpekto ang ABS-CBN. Pero ang tanong ko: ang pagpapasara ba ng ABS-CBN ang solusyon?”

Sa kabila ng matinding emosyon, nauunawaan ni Jodi ang damdamin ng iba, kahit pa ang mga taong may kasalungat na pananaw. “Naiintindihan ko kung may mga taong galit dahil sa nangyari; kung may mga taong natatakot, kung may mga taong nangangamba, kung may mga taong hindi na nila alam kung anong gagawin nila dahil siguro hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila bukas. Naiintindihan ko po kung may mga ibang nagagalit dahil may ibang opinyon tungkol sa isyung ito. Ang hindi ko lang po siguro maintindihan ay ‘yung mga taong nagdidiwang, ‘yung mga taong nagsasaya at nagbubunyi dahil sa pagpapasara.”

Matapos ang lahat, pinipili ni Jodi na ipagdasal na lang ang sitwasyon. “I pray that we become sensitive to the feelings of other people. I don’t understand how other people can find joy in the misery and suffering ng ibang tao. I pray for sensitivity. I also pray that we find healing as individuals, as a people, as a nation. It is my prayer that we all heal emotionally, mentally, and spiritually from this.”

“Hindi po ito magiging posible kung hindi natin paiiralin ang pagmamahal. Hindi po ito magiging posible kung hindi natin isasaalang-alang kung paano natin maaaring pagsilbihan ang isa’t isa.”