“Jodi Sta Maria, nangangalap ng tulong para sa mga tsuper ng jeep”

Matapos ang panawagan ng aktres na si Angel Locsin na puso at konsiderasyon para sa mga tsuper ng jeep na nagtipon-tipon at hinuli ng awtoridad, isang aksyon naman ang idinudulog ng Kapamilya actress na si Jodi Sta Maria para bigyang tulong ang mga driver na walang hanap-buhay ngayon.

Matatandaan na nitong Miyerkoles, June 3, hinuli at kinulong ang anim na tsuper nang magtipon-tipon sila sa Monumento, Caloocan City para idulog ang kanilang panawagan na payagan na silang makapasada muli at manghingi na rin ng tulong pinansyal matapos ang halos tatlong buwan na tigil pasada ng public transport bilang pagsunod sa ipinatupad na enhanced community quarantine sa Metro Manila.

The #Piston6 drivers remain in detention until now. They are getting worried about their families back home. Their message to the public:

“Wag sila mag alala. Sana kahit papano, tulungan na lang kami magdasal para makalaya na kasi

mga pamilya namin wala na makain.”@ABSCBNNews pic.twitter.com/vwccWsERNq — Jervis Manahan (@JervisManahan) June 4, 2020

Sa pamamagitan ng social media post, idinulog ni Jodi sa kanyang followers ang pangangailangan ng mga driver na ang pangunahing kinukunan ng pangangailangan ay ang pamamasada ng kanilang mga jeep.

“Friends alam kong mahirap ang panahon ngayon, pero if ever may extra kayo baka pwede naman mag-extend ng tulong sa mga kapatid nating tsuper heroes! Thank you!,” post ni Jodi kalakip ang panawagan ng Piston, isa sa mga asosasyon ng mga jeepney driver sa bansa.

Friends alam kong mahirap ang panahon ngayon, pero if ever may extra kayo baka pwede naman mag-extend ng tulong sa mga kapatid nating tsuper heroes! Thank you! ❤️🌈 https://t.co/WWCLu28Mkb — Jodi Sta.Maria (@JodiStaMaria) June 3, 2020

Dito, inihayag rin ng aktres ang pagkadismya sa kapulisan na humuli sa anim na drivers na nagtipon-tipon para idulog ang kanilang panawagan.

“They just wanted to make an honest living but were arrested and charged for ‘disobedience to social distancing’ Kasi mahirap? Kasi simple? Pero pag..Ii’ll end it there,” caption ni Jodi na may heartbroken emoji. Aniya pa “Pulis Kalookan…anong ginagawa nyo?”

They just wanted to make an honest living but were arrested and charged for ‘disobedience to social distancing’ Kasi mahirap? Kasi simple? Pero pag…i’ll end it there. 💔 Pulis Kalookan…anong ginagawa nyo? https://t.co/waLBSRYvPk — Jodi Sta.Maria (@JodiStaMaria) June 4, 2020

Sa isang social media post rin ng aktres, hiniling rin niya na madaliin na sana ng Caloocan Prosecution’s Office ang pagbibigay resolusyon sa anim na tsuper na naka detain ngayon sa police station sa Caloocan.

“Eto po yung huling update na nakuha ko from @piston6 nung kinamusta ko sila Lolo. Friday na po ngayon. Wag na natin silang paabutin ng weekend sa custodial facility. Office of the City Prosecutor ng Caloocan…baka naman po pwede na kayong maglabas ng resolusyon?” ani aktres.

Eto po yung huling update na nakuha ko from @piston6 nung kinamusta ko sila Lolo.

Friday na po ngayon. Wag na natin silang paabutin ng weekend sa custodial facility. Office of the City Prosecutor ng Caloocan…baka naman po pwede na kayong maglabas ng resolusyon? pic.twitter.com/FkreadcuKx — Jodi Sta.Maria (@JodiStaMaria) June 5, 2020

Hindi naman malinaw sa ngayon kung inabonohan na ng Kapamilya actress ang halagang tatlong libong piso na piyansa ng bawat tsuper na ikinulong.