“Jodi Sta. Maria on Jolo Revilla’s wedding: ‘Huwag na natin pag-usapan’”

Jodi Sta. Maria says she is happy with her life at the moment.

Sa naganap na media conference ng My Single Lady, hindi napigilan ng press na tanungin si Jodi Sta. Maria tungkol sa kanyang reaksyon sa pagpapakasal ng kanyang dating kasintahan na si Jolo Revilla kay Angelica Alita.

“Naku, tapos na po ‘yun, huwag na po natin pag-usapan,” ani Jodi sa ABS-CBN News at lang entertainment press.

Ayon kay Jodi, masaya naman siya ngayon sa pagiging single niya ngayon.

“Wala naman po akong nakikita na problema sa season ngayon ng life ko. I am actually embracing my single-blessedness,” aniya.

Dahil kasal na ang kanyang ex-boyfriend, naitanong din kay Jodi kung may pagkakataon din na magpakasal siya.

“If it’s the Lord will for me to get married in the future, why not? Kung hindi pa and then I’ll just wait for His plans and purposes for my life, ganun lang po.”

Noong Enero 2019 ay inamin ng My Single Lady star na isang taon na siyang single.