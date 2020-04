“John Lloyd Cruz asks: ‘Ano ang pinakamabilis na paraan para patulugin ang isang baby?’”

John Lloyd Cruz asked the question during a live interview with comedians Jobert Austria and Nonong Ballinan.

John Lloyd Cruz made a rare appearance on Jobert Austria and Nonong Ballinan’s online show streamed on the official Facebook page of ABS-CBN’s entertainment channel CineMo.

Prior to the casual interview, John Lloyd was asked what he was doing at the moment. He replied while panning the camera to his sleeping son, “Nagpatulog ako ng baby.”

John Lloyd, who has been away from the limelight after taking a hiatus for almost two years, first greeted everyone watching the online show as well as Nonong and Jobert who were in Manila and Canada, respectively.

“Magandang araw sa lahat ng mga naka-online. Magandang gabi sa lahat ng mga nasa banda sa inyo, Kuya Jobert. Magkabaliktad ang oras natin ano?”

After throwing in one joke after another, John Lloyd went on to ask Kuya Jobert’s alter ago Julius a more personal question: What’s the best way to get a baby to sleep?

“Sa akin ka talaga nagtanong ha. Ang pinakamagandang paraan sa isang bata ‘pag di natutulog ay ipatong mo sa unan tapos paikutin mo ng dahan-dahan. Tapos patulugin mo na. Matatanggalan kami ng trabaho,” Jobert answered.

Going for a more serious yet still somehow funny answer, Jobert, now as his “normal” self, said: “Well ang pinakamagandang pampatulog ng bata na ayon din sa kaibigan kong komedyante na nakasama ko, walang ibang solusyon diyan kundi Vaporub. Lagay mo sa mata.”

He went on: “Tulad ng ginagawa ng ating mga magulang, lagyan mo ng Vaporub. Lagyan mo sa talukap ng mata, tapos hihinga ng konti ‘yan sasabihin sa’yo ‘I cannot see’ tapos sasabihin mo ‘You cannot see but you can speak. ’Unti-unti siyang matutulog hihipan mo tapos sabihin mo sa kanya, anak sorry mahal kita pero kailangan mong matulog.”

At the end of the interview, John Lloyd gave a message to all the frontliners who are tirelessly working amid the COVID-19 pandemic.

“Walang hanggang pasasalamat sa lakas ng tibay ng damdamin. Talagang kayo ang nagtatawid sa napakaraming tao. Sa lahat ng tao sa mundo, kayo ang inaasahan kaya maraming salamat. Maraming, maraming salamat. Kulang ang lifetime na ‘to para mapasalamat namin kayo ng buo,” he stated.

Skip to the 33:12 mark for John Lloyd Cruz’s interview. Watch the video below:

John Lloyd Cruz has a son with actress Ellen Adarna named Elias Modesto.