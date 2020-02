“John Lloyd Cruz at Bea Alonzo, imbitado na maging ninong at ninang ng anak ni Baron Geisler”

Ibinahagi ni Baron Geisler ang kuwento sa likod ng pangalan ng kaniyang one-month old baby na si Talitha Cumi.

Bumisita ang bagong pamilya na sina Baron Geisler, Jamie Geisler, at ang kanilang one-month old daughter na si Talitha Cumi sa Magandang Buhay nitong Huwebes, February 27. Dito ikinuwento ng mag-asawa ang dahilan kung bakit ipinagsabay na nila ang baby shower at mini-dedication celebration para sa kanilang anak.

“Kasi I gave birth ahead of schedule. So na-late ang baby shower, so naging post-baby shower, and of course we invited friends sa church, our pastor, so mini-dedication na rin,” paliwanag ni Jamie sa mga momshie-hosts.

Mula sa mga larawan ng mini-dedication party, spotted ang mga dating ka-trabaho at kaibigan ni Baron na sina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. Nang tinanong kung magiging ninong at ninang ang dalawang kaibigan, “Tingin ko naman oo, hindi naman sila hihindi,” sagot ni Baron.

“Sina Lloydie, marami kaming maayos na napag-usapan. Si Bea, napakabait, hinatid pa nga ako sa bahay, wala akong masabi,” dagdag ng aktor.

Samantala, sa parehong episode rin ng morning talk show, ibinahagi ni Baron ang kuwento sa likod ng pangalan ng anak na si ‘Talitha Cumi.’

“I believe na she’s going to be a leader. Kaya nga ‘Talitha Cumi’ ang pangalan niya. Kasi Talitha Cumi, it’s a Hebrew term when Jesus said, when a mother came to Him and said, ‘My daughter is dead, help me’. And Jesus went to this girl and Jesus said ‘talitha cumi’. It means ‘Arise, little girl’,” kuwento ni Baron sa mga momshie-hosts.

Pagpapatuloy ni Baron, nais niyang ipagpatuloy ng anak ang kaniyang adbokasiya sa mental health awareness balang araw.