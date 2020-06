“Jolo Revilla gives personal farewell message for grandfather Ramon Revilla Sr.”

Isa si Jolo Revilla sa masasabing sumusunod sa yapak ng kanyang namayapang lolo, ang movie legend at public servant na si Ramon Revilla, Sr na namatay noong June 26, 2020 sa edad na 93.

Aktibo sa showbiz si Jolo at kasabay nito ang kanyang pagiging public servant bilang Vice Governor ng Cavite.

Isa si Jolo sa pinaka nalungkot sa pagpanaw ng haligi ng kanilang pamilya kaya’t sa isinulat nyang personal na pamamaalam mararamdaman kay Jolo ang pain ng isang apo na nawalan ng lolo na minamahal at iniidolo na gumabay sa kanya mula pagkabata hanggang sa magkaisip.

Narito ang full text ng pamamaalam ni Jolo :

Daddy Ramon,

Mabigat at masakit man sa amin ang iyong paglisan, panatag ang loob namin dahil nasa isang lugar ka na kung saan hindi ka na mahihirapan.

Nagpapasalamat ako dahil lalo pang lumalim ang relasyon nating dalawa nitong huli. Sa halos araw-araw na pagbisita namin sa iyo, nakita ko kung paanong sa kabila ng iyong naging karamdaman, kami pa rin ang inaalala mo. Nabigyan mo ng pantay-pantay na pagkakataon ang mga anak mo na makaharap ka. Nakita ko rin kung paanong hanggang sa huli ay lumaban ka. Alam kong magiging masaya ka na ngayon sa piling ni Mommy Cena.

Daddy, salamat sa lahat ng aral – lalo na ang halimbawa ng pagmamahal mo sa bayan. Sobra ang paghanga ko sa iyo dahil sa malasakit mo sa ating mga kababayan. Napakarami mong tinulungan, inalagaan at inaruga.

Salamat din dahil dala dala ko ang iyong pangalan. I will take care of it the way you did yours.

Mami-miss ka namin ng sobra. Rest well, Daddy. We love you!