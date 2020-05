“Joshua Garcia looks back on his first project”

Kapamilya actor Joshua Garcia talks about his acting process and his most difficult scenes in acting.

As a former Pinoy Big Brother housemate, Joshua Garcia said he would not be given a career after getting voted out. “Galing akong reality show. Actually paglabas ko ng Bahay ni Kuya hindi ko ini-expect na trabaho naghihintay sa akin. Akala ko paglabas ko ng bahay, uwi na ulit ako ng Batangas, parang ganun na lang. Pero ayun, dumating yung mga opportunities. May show na agad ako paglabas ko ng bahay. Yun lang yung hindi ako handa. Hindi ako nag-workshop nung time na yun,” he shared during an interview on Actors’ Cue for the #ExtandTheLove initiative.

Joshua said he will never forget his first time being on a set. “Kumain ako ng maraming mura nun (laughs). Umabot ako nun parang mga 22 takes tapos yun yung first teleserye ko Nasaan Ka ng Kailanga Kita with Ms. Vina Morales. Siyempre wala pa akong masyadong alam nun sa acting. Pero yung mga inabot kung mura, yun din yung naging dahilan kung bakit ako nag-workshop din. Parang ayoko rin naman na mukha akong tanga sa set. Nakakahiya sa mga co-actors ko,” he explained.

During the live FB session, Joshua also shared his acting process before starting a project. “Pagkabigay sa akin ng materyal, binabasa ko buong script tapos kinikilala ko kung ano yung character ko tapos mag-iisip ako kung aong puwede ko ilagay sa character para maging mas kakaiba sa mga ibang nagawa ko. Tapos during the shoot, dun ako nag-e-experiment while doing the scene kasi minsan may actor na nang su-surpresa eh. May bitbit din siyang bago so parang mas okay mag-experiment pag action na,” he said.

When asked which co-actor has impressed him the most, Joshua reveals an unforgettable moment on the set of the primetime series The Good Son . “May ganyan ako, si Ms. Eula (Valdez). Ka-eksena ko siya tapos may hawak siyang hostage tapos wala sa eksena na tatawa siya na para siyang demonyo nung tumawa siya. Nagulat ako. Ang nangyari, nanunuod ako tapos nagtataka si direk kung bakit hindi na ako umaarte. Tapos ayun, nalaman nila na nanunuod na lang pala ako. Tapos ang nangyari, kinunan ako ng solo shot na kunyari nakatingin ako sa kanya,” he added.

Joshua’s interview was part of the Actors’ Cue #ExtendTheLove initiative to help displaced film workers that are affected by the lockdown because of the pandemic.

