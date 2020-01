“Joshua Garcia reveals he got into an accident while shooting ‘Block Z’”

‘Block Z’ star Joshua Garcia admits he got carried away during one of the scenes with zombies in his latest project.

It’s been more than a year since his last big screen project I Love You Hater in 2018 and Joshua Garcia said he was happy to finally be able to work on a new genre this year in Block Z where he plays the school jock Lucas who gets to do a few stunts in the zombie themed film. “Ako na-enjoy ko yung mga stunts kaso hindi naman ako palagi nakakapag-stunts eh. Lagi akong, ‘I love you’ (romance). So sobrang saya ko na nag-sa-stunts kami. Actually may ginawa ako dun na stunts na sa sobrang hirap kinailangan ko mag-double. Pero gustong gawin (sana).”

Playing one of the students who have to fight off zombies while trapped inside their school, Joshua revealed he got into an accident during one of their chase scenes with the zombies. “Kasi pag tiningnan mo talaga sila nakakatakot, para kayong nagtataya-tayaan actually pag nag-te-taping kami. Kasi siyempre ang goal nila mahabol ka, kumbaga mataya ka nila. Matatakot ka itsura pa lang talaga nila. Nung paglingon ko hindi ko napansin yung locker, tumama yung shoulder ko sa locker. Pagka-bangga ko ng ganun hindi na ako nakapag-react dun sa pain, tatakbo lang talaga ako pababa. Mapapatakbo ka talaga pag ganyan ka nakakatakot yung zombie,” he recalled.

Joshua said it wasn’t difficult to act scared on the set after seeing all the zombie actors in full prosthetics. “Actually para sa akin yung mga zombies pa lang mismo nakakatakot na eh. Parang gagawin mo na lang siyang totoo sa iyo. Kasi nakakatakot na talaga yung zombies kapag nag-a-action na kasi hindi na sila yung sila eh, naging zombie na sila. Natatakot na ako sa kanila palagi,” he shared.

Compared to doing a rom-com, Joshua said his shooting experience with Block Z was really a challenge. “Sobrang mahirap siya eh. Pero ang ganda. Siyempre hindi ko ma-de-deny yung bonding ng cast. Kasi parang pamilya talaga kami dun. Ang daming pakain ni Ms. Dimples (Romana) eh. Nagdadala ng masarap na food lagi si Ms. Dimples,” he added.