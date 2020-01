“Judy Ann Santos, natutunan magpatawad at mag-move on noong 2019”

Judy Ann Santos, naghihintay lang ng magandang materyal para sa reunion project nila ni Piolo Pascual.

Ang ganda ng New Year’s wish ng Starla lead actress na si Judy Ann Santos hindi lang para sa entertainment press na dumalo sa farewell presscon ng kanyang primetime series sa ABS-CBN kundi para sa lahat ng tao rin. Ito ang matutunan nating magpatawad at mag-move on na sa kung anumang sakit ang idinulot ng 2019.

Inusisa namin ang aktres kung nahirapan din ba siyang magpatawad noon at aminado naman siya na hindi raw talaga ito madaling gawin.

“Oo dumaan ako, dumating ako diyan. Hindi ko naman siguro masasabi kung hindi ko siya pinagdaanan. Napagdaanan ko yan pati proseso—lahat. Kay atalagang totoong hindi siya madali. Lalo na kung talagang sobra kang nasaktan.

“Puwedeng malalim yung isyu. Puwedeng para sa ‘yo malalim pero sa kanila hindi, walang kwenta at all. So, lalong lumalaki, eh. So para sa akin ang naging dating na lang sa akin sa mga pinagdaanan ko, basta alam ko sapuso ko na napagdaanan ko at may natutunan ako, isa yon sa pinakaimportanteng mangyari,” simula niyang pahayag.

Patuloy niya, “Makakapagpatawad ako, ipagdarasal ko ‘to na makapagpatawad ako para makapag-move-on na lahat. Kasi ‘yun yon, eh. Ang hirap magtrabaho or makisama sa mga taong meron kang grudge sa puso. Ang sarap kasing tumawa, eh, ang sarap ngumiti, ang sarap pumasok sa trabaho na wala kang isyu sa mundo or sa kung sino pang makakasama mo sa trabaho.

“At sa industriya natin hindi posible yung hindi kanakakapagpatawad. Plastic tayo sa ganyan. Sinasabi natin, ‘Ay napatawad kita pero hindi naman talaga. Siyempre alam ko rin yan, di ba? Hahaha!” litanya ni Judy Ann sa PUSH .

Hirit pa ni Juday, dapat din daw na maging totoo tayo sa sarili natin ngayong 2020.

Aniya, “2020 na, puwede na tayong maging totoo sa sarili natin. At pag sinabing, ‘Hindi ako maka-move-on, pasensiya na bigyan mo ako ngtime’ tatanggapin natin. Kasi dadating naman yung time na makakapagpatwad namandin tayo kaya nga sabi nila lahat naman may perfect timing. Basta pag ready kana, ready na yung puso mo, ready na yung panahon, okey na, puwede ka nangmagpatawad at mag-move-on.”

Alam ni Juday na may tinutumbok kami sa naging pahayag niya about forgiveness and perfect timing kaya tinanong namin siya kung darating na ba ang perfect iming para gumawa ulit sila ng movie ni Piolo Pascual?

“Sabi ko na nga ba do’n yon pupunta, eh,” natatawa niyang reaksyon.

Dugtong niya, “Pero in fairness, every year natatanong sa akin yan. Pagpasok ng taon natanong na agad sa akin.

“It’s not impossible… It’s not impossible. Pero gaya nga ng sinabi ko, patagal nang patagal nagiging kritikal yung istorya, kritikal yung latag nung magiging materyal.

“Kasi siyempre, everybody is looking forward sa Piolo-Juday project. Everybody is looking forward to it. Habang tumatagal siyempre mas lalong nagiging kritikal –kritikal ang materyal. So yon lang, with the perfect project, right director and perfect timing, bakit naman hindi?”pahayag pa niya.

Iginiit din ng aktres na wala naming problema tuwing nagkikita sila ni Piolo.

“Okay naman kami, eh. Okay naman kami pag nagkikita kami, we’re okay,” sambit pa niya.

Inamin ni Juday ang dahilan kung bakit takot pa siyang gumawang movie with Piolo. Dahil daw ito sa matinding expectations ng mga tao na magiging blockbuster ang kanilang team-up.

“Yon ang isa sa mga nakakatakot kasi yan ang ini-expect nila –magiging super blockbuster – eh paano kung hindi? Kasi hindi tama yung materyal, alam mo yon? Ang daming kailangang ikonsider, so I’m just not being selfish because I just don’t want. Marami lang talagang kailangan pang ikonsider,” katwiran pa ni Judy Ann.