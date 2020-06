“Judy Ann Santos, sasabak bilang Public Service program host sa bagong Kapamilya show”

Ito ang unang pag kakataon na sasabak si Judy Ann Santos sa public service program.

Kabilang sa pagbabalik ng mga ABS-CBN sa Kapamilya network ang bagong public service program ng Kapamilya actress na si Judy Ann Santos na Paano Kita Mapasasalamatan .

[embedded content]

Ayon kay Juday, labis na pananabik ang kanyang naramdam nang i-alok sa kanya ang proyekto, lalu pa at ito ang kaniyang unang beses na mag host ng isang public service program na nataon naman sa kinakaharap na isyu ng Kapamilya network.

“When Mother B (Biboy Arboleda) texted me, ‘Ay may show! May gagawin may ipi-pitch’ but then andon ‘yung question na paano ito gagawin, sa panahong ito, paano tayo gagalaw, paano tayo kikilos at ang isang tanong talaga e paano tayo ipapalabas para tayo ay makapag-pasalamat?”

Aniya sa kabila nang lahat nang pinagdaraanan ng bawat isa, naniniwala pa rin siya hindi ito hadlang para makatulong sa kapwa.

“Kahit hindi ka mayaman, hindi ka kumikita ng malaki, sapat lang ang kinikita mo, makakatulong ka e’, kasi ang kindness goes in long way and I will always say na kindness is free, kung may isang bagay na libre sa mundo at masarap ibigay, ito ay ang pagmamahal at ang pagiging mabuting tao,” ani Juday.

At bilang showbiz personality, aminado si Judy Ann na nalulungkot siya para sa mga taong nabibigyan ng malisya at maling kahulugan ang pagtulong sa kapwa.

“Likas sa aging mga Pilipino ang magtulungan, pero may iba pa din na nakakapag-taka na kinukuwestiyon ang kapasidad ng isang tao, kapag tumulong for some people kapag tumulong ka, maaring pag isipan ka na ‘gusto mong umingay ang pangalan mo’, or ‘nagpapaka-relevant ka’, or ‘Nagpapapansin ka’, but, sa kadalasan naman tumutulong ka kasi gusto mo e’. So I was so excited for this project,”pahayag ng aktres.

Mapapanood ang Paano Kita Mapasasalamatan simula ngayong June 13, at tuwing Sabado sa Kapamilya Channel tulad ng Jeepney TV, at cable network na hindi sakop ng inihain na Cease and Desists Order ng National Telecommunications Commission o NTC sa ABS-CBN.