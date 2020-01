“Judy Ann Santos, time-out muna sa teleserye?”

Sa huling mga gabi ng Starla na pinagbibidahan ni Judy Ann Santos, muli niyang binalikan ang ilan sa mga unforgettable moments niya sa programa na kinakilangan niya na i-prioritize ang kaniyang pamilya.

Kuwento ni Juday, dumating ang pagkakataon na kailangan maudlot ang kanilang taping para sa kaniyang anak na si Luna.

“Yung kasama namin sa bahay called me and sinabi nga may nangyari kay Luna ganyan tapos naririnig ko nga si Luna umiiyak ganyan, tapos I have to rush to the clinic kung saan ang pedia ni Luna. Ganyan, I have to rush my scenes lahat din nag-alala,” sabi pa ni Juday.

Kuwento pa ni Juday ngayong 2020, tuloy pa rin ang trabaho para tutukan ang pag-gawa ng pelikula.

“Hindi naman sa titigil na sa paggawa ng teleserye naka kasa na kasi ang 2020 ko with two movies and naka oo na ako doon last quarter pa lang ng 2019,” sabi pa ni Juday.

Aniya mas prioridad niya ngayon na mas matutukan at gabayan ang kaniyang tatlong anak.