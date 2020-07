“Judy Ann Santos to lawmakers in ABS-CBN’s franchise hearing: ‘Bakit hindi po tayo magtulungan?’”

Read Judy Ann Santos message for the lawmakers who are tackling ABS-CBN’s franchise renewal.

As the congress continues to tackle the franchise renewal of ABS-CBN, Judy Ann Santos urged lawmakers to show compassion especially at a time when a global pandemic is happening.

“Naniniwala po ako na ang bawat tao o kumpanya ay pwedeng mapagbigyan ng pangalawang pagkakataon para maitama ang mga mali” Juday wrote on her Instagram page.

“Tanging dasal na lang ang kinakapitan naming lahat hindi na para lang sa aming mga artista kundi para sa pamilya ng mga empleyadong nawalan ng trabaho, para sa mga nangangailangan ng mga impormasyon sa mga malalayong lugar, [at] para sa ekonomiya natin na patuloy ang pagbagsak dahil sa pandemya,” the actress said.

Judy Ann said that she hopes that we will all choose to be united as Filipinos.

“Sana po sa pagkakataong ito mapairal natin ang puso at mga isip natin sa kasulukuyang pinagdadaanan natin. Pare-pareho naman po tayong mga Pilipino. Pareho tayong lahat ng pinagdadaanan. Bakit hindi po tayo magtulungan?” she said.

Juday’s post came after ABS-CBN was ordered to shut down its TVPlus and SKYdirect services last week.

In May, the network went off air on television and radio after it was issued a cease and desist order by the National Telecommunications Commission (NTC).